Cum rezolva Guvernul problema lipsei vaccinurilor: A infiintat doi noi structuri, un Departament de monitorizare si un Comitet interministerial

Potrivit unui comunicat al Guvernului, printr-o Hotarare se infiinteaza Departamentul Monitorizare Implementare Program National de Vaccinare, structura care va functiona in subordinea directa a ministrului Sanatatii. Aceasta noua structura, infiintata prin reorganizarea ministerului, va avea atributii cu privire la achizitionarea vaccinurilor, administrarea acestora si o mai buna informare a populatiei cu privire la beneficiile vaccinarii.De asemenea, printr-un Memorandum, Guvernul a stabilit infiintarea Comitetului Interministerial de urgenta pentru solutionarea disfunctionalitatilor din Programul National de Vaccinare si asigurarea aprovizionarii la timp cu vaccinurile necesare.Comitetul va avea ca principal obiectiv identificarea unor solutii imediate pentru criza vaccinurilor inceputa in 2016. In acest sens, Comitetul va elabora si va prezenta primului-ministru, pana la finalul lunii mai, un plan de actiune, iar implementarea acestuia se va realiza pana la sfarsitul lunii septembrie 2017. De asemenea, va intocmi un raport care va fi prezentat premierului pana la finalul perioadei de implementare.Comitetul va putea face propuneri de modificare a cadrului legal, astfel incat, pe termen scurt, sa permita achizitionarea in regim de urgenta a dozelor de vaccin necesare, iar pe termen mediu, asigurarea stocurilor de vaccinuri in mod predictibil si continuu.Comitetul interministerial va fi condus de ministrul Sanatatii. Din Comitet vor face parte secretari de stat si experti din Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica-Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, Institutul National de Boli Infectioase ¬Prof. dr. Matei Bals¬, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si Serviciul Roman de Informatii.In prezent, Romania se confrunta cu o lipsa a vaccinurilor incluse in Planul National de Vaccinare, cantitatile existente fiind insuficiente pentru asigurarea unei acoperiri vaccinale protective pentru populatie.Cantitatile de vaccinuri incluse in PNV si care fac obiectul unor contracte care se afla acum in derulare sunt insuficiente sau etapizarea livrarilor nu corespunde cerintelor actuale (pentru unele vaccinuri, unele livrari se vor face dupa luna octombrie).Incepand de anul trecut, Romania se confrunta cu o epidemie de rujeola, care a afectat in special copiii cu varste de pana la 4 ani, situatie generata de scaderea ratei de vaccinare in cazul vaccinului impotriva rujeolei, rubeolei, oreionului.Pana in prezent, au fost inregistrate circa 5.700 de cazuri, dintre care 27 de copii si tineri au decedat.La nivel national, in 2016, acoperirea nationala cu vaccin impotriva ROR (Rubeola-Oreion-Rujeola) a fost de 86% pentru prima doza si de 67% pentru a doua doza, sub recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, de 95%.In ceea ce priveste vaccinarea antigripala si vaccinarea persoanelor cu risc, Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana.