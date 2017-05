Iohannis, intrebat daca a mers la vanatoare cu Trump Jr. "Nu este adevarat. Eu oricum nu merg la vanatoare, imi plac animalele vii"

"Nu este nimic adevarat. Si oricum eu nu merg la vanatoare, mie imi plac animalele, dar vii", a declarat Iohannis, intrebat daca este adevarat ca s-a intalnit cu fiul presedintelui SUA si a mers la vanatoare cu acesta in Romania.Donald Trump Jr, fiul cel mare al lui Donald Trump, se afla, joi, in judetul Alba, unde a participat la o partida de vanatoare, apoi a vizitat Castelul "Bethlen Haller" de la Cetatea de Balta, au declarat pentru News.ro surse locale. Acesta se afla intr-o vizita privata in Romania.