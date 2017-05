UPDATe Guvernul a aprobat un proiect de ordonanta de urgenta care prevede finantarea transparenta a activitatilor sportive de catre autoritatile locale

Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta care prevede finantarea transparenta a activitatilor sportive de catre autoritatile locale, a anuntat premierul Sorin Grindeanu. Ordonanta de Urgenta modifica si completeaza Legea educatiei fizice si sportului 69/2000."Ministerul Tineretului si Sportului a venit cu un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului 69/2000. Am tinut foarte mult sa avem acest punct pe ordinea de zi, daca ar fi fost posibil si mai demult era mai bine, dar e bine si asa pentru ca vom vorbi despre anul competitional 2017-2018, iar prin reglementarile pe care le avem prin acest proiect de ordonanta de urgenta se da posibilitatea inclusiv autoritatilor locale sa finanteze in mod clar, transparent activitatile sportive", a spus Grindeanu.Proiectul de OUG a fost aprobat.