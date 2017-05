Klaus Iohannis, despre arhiva SIPA: E interesant cum astfel de ciorbe reincalzite apar in spatiul public

'E interesant cum apar astfel de ciorbe reincalzite in spatiul public la anumite momente politice si cum, dintr-o data, unii devin amnezici, altii tacuti, altii vorbareti', a spus seful statului, la Palatul Cotroceni.El a precizat ca astfel de subiecte nu trebuie sa ramana mult in spatiul public.Presedintele Iohannis a spus ca asteapta 'transparenta' de la ministrul Justitiei pe aceasta tema.'Am urmarit ca in spatiul public tema SIPA a redevenit foarte prezenta. Cred ca aici avem de a face cu o chestiune care la vremea respectiva nu a fost tratata cu suficienta atentie si, cu certitudine, nu cu suficienta transparenta. Aceasta arhiva SIPA a ajuns, prin lipsa de informatii in spatiul public, asa, un fel de mare secret national, ceea ce nu cred ca este si cred ca Ministerul Justitiei, ministrul Justitiei trebuie sa faca tot ce pot, dar transparent si transant, ca sa clarifice aceasta chestiune. Daca se poate sau nu desecretiza este prima chestiune care trebuie lamurita. Trebuie lamurit, Ministerul Justitiei trebuie sa lamureasca ce contine aceasta arhiva, daca intr-adevar au fost scurgeri, n-au fost scurgeri si asa mai departe. (...) Nu cred ca aceasta este o tema care trebuie sa ramana mult in spatiul public si astept de la domnul ministru al Justitiei ca in mod transparent si transant sa clarifice aceasta discutie', a afirmat seful statului.El a indicat ca a solicitat colegilor tehnicieni din CSAT un punct de vedere pentru a vedea daca acest for are ce discuta in aceasta chestiune.'CSAT-ul, la noi in tara, este folosit asa pe post de panaceu universal, ceea ce nu este. CSAT are un domeniu de care se ocupa, care este securitatea nationala. Nu pot sa va spun asa, pe nepusa masa, daca s-a trimis un raport, dar se poate verifica aceasta chestiune. Oricum, a fost si este un serviciu cu aceste atributii la Ministerul Justitiei. De aceea, am spus ca de acolo trebuie sa vina clarificarile. Sa nu se astepte cineva ca in CSAT ne adunam cu totii si dezbatem fila cu fila. Ministerul Justitiei trebuie sa vina cu o clarificare si daca Ministerul Justitiei considera ca trebuie sa primeasca un aviz sau o opinie CSAT, atunci se va adresa CSAT-ului. Nu are rost sa discutam ce a fost acum sapte ani sau zece ani sau cand s-a desfiintat SIPA si vara s-a infiintat sub alta denumire', a adaugat Iohannis.El a precizat ca nu a avut o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.'Astept sa se tina de ceea ce a spus in spatiul public', a conchis seful statului.