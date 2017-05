Fiul cel mare al lui Donald Trump se afla in Alba, unde a participat la o partida de vanatoare si a vizitat un castel

Potrivit suurselor citate, Donald Trump Jr., care se afla de cateva zile intr-o vizita privata in Romania, pentru a participa la partide de vanatoare in diferite zone din tara, se afla, joi, in judetul Alba. El a participat, in cursul dimineatii, la o partida de vanatoare de caprioare si mistreti pe un fond de vanatoare din zona localitatilor Jidvei si Cetatea de Balta.Ulterior, fiul cel mare al presedintelui SUA a vizitat Castelul "Bethlen Haller" de la Cetatea de Balta, obiectiv care se afla in proprietatea unei companii de vinificatie.Donald Trump jr. a ajuns in Romania luni, fiind insotit de nepotul presedintelui american, iar pana acum ar fi vizitat deja mai multe zone turistice din tara.Fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump este recunoscut ca fiind un mare iubitor al vanatorii, iar in urma cu cativa ani a fost intens criticat dupa ce a aparut fotografiat cu trofee rare de vanatoare: un elefant, un leopard si o antilopa.