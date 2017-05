Klaus Iohannis, dupa ce Senatul a decis ca seful "Doi si-un sfert" va fi numit fara avizul CSAT: In ultima instanta voi ataca eu la Curtea Constitutionala

Reactia sa vine dupa ce plenul Senatului a votat luni proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.76/2016 privind Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) a MAI, astfel incat seful DGPI sa poata fi numit si eliberat din functie de catre ministrul Afacerilor Interne (nu de prim-ministru cum prevede ordonanta) fara avizul CSAT, asa cum este prevazut in prezent, si sa nu trebuiasca sa fie cadru militar."Asa ceva nu se poate" in conditiile in care, "atata vreme cat institutia e militarizata, nu poate functiona fara aviz CSAT", a spus seful statului, raspunzand unei intrebari a ziaristilor.Acesta a avertizat ca, daca daca se mentine aceasta decizie, pe care o considera neconstitutionala, "evident ca speta va ajunge la Curtea Constitutionala"."In ultima instanta voi ataca eu", dar "deocamdata asteptam sa-si revina Parlamentul", a adaugat Iohannis.Presedintele considera, avand in vedere si antecedentul ANCOM, ca "se incearca din partea PSD sa se elimine institutia presedintelui, respectiv a CSAT, din anumite proceduri", ceea ce este "o eroare".Chestionat cum comenteaza o initiativa a lui Tariceanu prin care presedintele e eliminat din procedura de numire a procurorilor sefi, Iohannis a precizat ca deocamdata a "observat ca s-a oprit parcursul si poate isi revin initiatorii si in aceasta speta".