Perchezitii DIICOT la penitenciarul Rahova, in Ilfov si Calarasi / Este vizata o grupare de crima organizata care promitea reducerea pedepselor in schimbul unor denunturi

Potrivit unor surse citate de news.ro, liderul gruparii de crima organizata este Stefan Raducan, zis "Fane Caran".Potrivit unui comunicat al DIICOT, perioada martie 2017 - aprilie 2017 "s-a constituit un grup infractional organizat, format din 16 suspecti, in vederea comiterii unor infractiunii de trafic de influenta, respectiv, sub coordonarea si protectia liderului grupului, incarcerat in Penitenciarul Bucuresti Rahova , un alt membru al grupului a pretins si primit sume de bani, pentru sine si pentru membrii grupului infractional, de la persoane cercetate penal, lasand sa se creada ca, prin intermediul unei alte suspecte, are influenta asupra procurorilor din cadrul DIICOT, promitand ca ii va determina pe acestia sa inregistreze denunturi si sa efectueze cercetari in urma carora cumparatorii de influenta sa beneficieze de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege pentru infractiunile pentru care erau cercetati".In urma acestor perchezitii vor fi aduse la audieri 18 persoane.Actiunea a fost efectuata cu sprijinul Directiei Generale Anticoruptie si Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.