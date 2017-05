Grindeanu: Eu sustin desecretizarea arhivei SIPA si o spun cat se poate de direct

"Eu sustin desecretizarea, si o spun cat se poate de direct, respectand legea. Probabil exista diverse nivele de secretizare ale acelor documente aflate in arhiva, i-am cerut domnului ministru sa stranga date. Si dansul sustine acest lucru. Ba mai mult, eu cred ca e foarte bine sa stim si cei care in aceasta perioada - si acesta este un lucru pe care trebuie sa-l faca domnul ministru, si-l va face - au avut acces la aceasta arhiva. Sustin acest demers pentru ca trebuie sa terminam odata cu asa-zisele sperietori, himere pe care diversi le au si cea mai buna modalitate este asta, respectand procedurile legale si am convingerea ca va respecta procedurile. In concluzie, sustin", a declarat premierul Sorin Grindeanu, precizand ca a avut discutii cu ministrul Justitie in acest sens.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la Parlament, ca deocamdata nu stie cand ar putea fi desecretizata arhiva SIPA, in conditiile in care este in faza in care se documenteaza, iar cand va detine toate elementele cu privire la continutul arhivei va face o comisie la nivelul ministerului pentru a vedea care sunt pasii de urmat.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri dimineata, ca va desecretiza arhiva SIPA "in cel mai scurt timp si cu respectarea termenelor si procedurilor legale".Evenimentul Zilei a scris luni ca parte din arhiva SIPA - care ar contine de la 10.000 de dosare pana la 21.000 de documente, inclusiv 3.000 de dosare ale magistratilor - a fost copiata, iar unele documente au fost sustrase si chiar distruse.Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie a fost infiintat in 1991, ca structura in subordinea Directiei Generale a Penitenciarelor, si trebuia sa urmareasca faptele din penitenciare. In 1997, Valeriu Stoica, atunci ministru al Justitiei, a trecut SIPA in subordinea MJ, pentru ca structura sa se ocupe si de protectia magistratilor.