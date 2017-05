Tudorel Toader: Nu stiu cand ar putea fi desecretizata arhiva SIPA; ma documentez privind istoricul constituirii

Intrebat cand ar putea fi desecretizata arhiva SIPA, ministrul Justitiei a sustinut ca, deocamdata, nu poate da o data exacta, deoarece nu stie ce contine aceasta arhiva."Nu pot spune un termen exact acum, pentru ca sunt in momentul in care eu, la randul meu, ma documentez privind istoricul constituirii, administrarii fondului din arhiva. Cand am desfasuratorul cu toate elementele, atunci voi face o comisie si vom vedea", a raspuns Tudorel Toader.De asemenea, intrebat daca va fi vorba de o desecretizare totala sau partiala, ministrul a reiterat faptul ca nu stie ce contine arhiva."Nu am cum sa spun eu acum totala, partiala, pentru ca nu stiu ce este in arhiva. Daca vor fi secrete de stat, nu le pot desecretiza eu. V-am raspuns, daca sunt de competenta ministrului le desecretizeaza ministrul, daca sunt de competensa Guvernului, Guvernul prin hotarare, daca vor fi secrete de stat, e alt regim", a completat Tudorel Toader.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri dimineata, ca va desecretiza arhiva SIPA "in cel mai scurt timp si cu respectarea termenelor si procedurilor legale".Evenimentul Zilei a scris luni ca parte din arhiva SIPA - care ar contine de la 10.000 de dosare pana la 21.000 de documente, inclusiv 3.000 de dosare ale magistratilor - a fost copiata, iar unele documente au fost sustrase si chiar distruse.Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie a fost infiintat in 1991, ca structura in subordinea Directiei Generale a Penitenciarelor, si trebuia sa urmareasca faptele din penitenciare. In 1997, Valeriu Stoica, atunci ministru al Justitiei, a trecut SIPA in subordinea MJ, pentru ca structura sa se ocupe si de protectia magistratilor.