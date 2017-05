Incep inscrierile pentru programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus". Voucherul pentru masinile electrice este de 10 000 de euro

Noutatea in acest an este ca cine vrea sa acceseze finantare prin "Rabla Plus" si are o masina mai veche de 8 ani nu trebuie neaparat sa o caseze, ci poate merge direct la dealer si sa solicite subventia de 10.000 de euro. In schimb, cine are o masina mai veche de 8 ani si vrea sa o caseze, poate adauga la cei 10.000 de euro, inca 6.500 de lei obtinuti din casare, a explicat zilele trecute ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.Potrivit ministrului, subventia acordata in cadrul programului "Rabla Plus" pentru masinile suta la suta electrice este de 10.000 de euro.Bugetul pentru "Rabla Classic" este de 180 milioane lei, iar cel pentru "Rabla Plus" este de 45 milioane lei.