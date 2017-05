Constatarile se regasesc intr-un raport privind obezitatea adolescentilor in intreaga Europa, elaborat de cercetatorii de la Universitatea St Andrews pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii(OMS)."Majoritatea tinerilor nu vor depasi aceasta problema. Aproximativ patru din cinci adolescenti care devin obezi vor continua sa se confrunte cu probleme privind greutatea si in viata de adult", a declarat Gauden Galea, director al diviziei OMS a bolilor netransmisibile, care include obezitatea.Pe tot cuprinsul Europei, tinerii se confrunta cu mari fluctuatii de greutate. Acestia consuma prea mult zahar si prea putine fructe si legume, pe langa faptul ca isi petrec prea mult timp stand - cel mai adesea in fata unui calculator.In 2014, doar o treime (38%) dintre adolescentii cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani din 40 de tari si regiuni din Europa au raportat un consum zilnic de fructe, in timp ce 3% au sustinut ca nu consuma niciodata. Baietii au prezentat un consum semnificativ mai scazut de fructe fata de fete si, pe masura ce acestia au inaintat in varsta, consumul a scazut. Se pare insa ca cei care provin din familii mai bogate, din toate tarile, au mancat mai multe fructe decat ceilalti. De asemenea, o treime (36%) dintre adolescenti au consumat regulat legume, dar 5% au afirmat ca nu consuma niciodata legume.Obezitatea poate aduce dupa sine dezvoltarea diabetului zaharat de tip 2, a hipertensiunii arteriale si a bolilor de inima.