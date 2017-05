Seful Centrului National Cyberint (SRI): Atacul cibernetic de vineri contracarat de SRI a fost unul 'tintit', la adresa unor angajati ai MAE

'Sunt doua lucruri fundamental diferite. Atacul de la MAE a fost un atac tintit, chirurgical, de tip advance persistent threat. In spatele unui astfel de atac, de obicei, sta un actor statal. A fost un atac tintit pe anumiti angajati de acolo, noi am interceptat atacul respectiv, l-am oprit. Deci, nu a fost un atac widespread, cum ar veni, cu intindere mare. Al doilea, acest ransmoware WannaCry, WannaCrypt a fost un atac cu intindere mare (...) adica unde a gasit un loc unde a putut sa actioneze, a actionat', a declarat Anton Rog, seful Centrului National Cyberint din cadrul SRI, miercuri, intr-o conferinta de presa, sustinuta alaturi de purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea.Centrul National Cyberint, aflat in coordonarea Serviciului Roman de Informatii, a reusit sa contracareze o tentativa de atac cibernetic la adresa unei institutii guvernamentale din Romania, a informat SRI vinerea trecuta. Potrivit sursei citate, actiunea s-a derulat la sesizarea Serviciului de Informatii Externe (SIE).SRI a precizat ca, cel mai probabil, tentativa a apartinut unei ''entitati asociate grupului de criminalitate cibernetica APT28 / Fancy Bear'.'A fost identificata o tentativa de atac cibernetic la adresa unei institutii guvernamentale din Romania, derulata, cel mai probabil, de actori asociati anterior cu alte incidente de acest tip. Datorita cooperarii eficiente intre institutii, a fost prevenita materializarea atacului si producerea de pagube, fiind identificate tintele vizate, precum si metodologia de atac. Relevant, din perspectiva securitatii cibernetice, este faptul ca aceasta tentativa de atac nu reprezinta o noutate. Zilnic, mii de atacuri cibernetice vizeaza institutii, entitati si persoane din spatiul virtual, iar Romania nu reprezinta o exceptie', a mentionat SRI.Potrivit reprezentantilor SRI, nivelul tehnologic al acestor atacuri va inregistra o crestere semnificativa in perioada imediat urmatoare, 'ceea ce face imperios necesara implementarea unui cadru legislativ clar si pragmatic, care sa stabileasca atributii si responsabilitati concrete in acest domeniu la nivel national'.