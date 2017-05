VIDEO Sorin Grindeanu: Unii si-ar dori un cutremur la Palatul Victoria; ii asigur ca lor le fuge pamantul de sub picioare

"Eu stiu ca unii si-ar dori un cutremur la Palatul Victoria, dar eu ii asigur ca doar lor le fuge pamantul de sub picioare. Guvernul pe care-l conduc e extrem de stabil, are sustinerea PSD, are sustinerea coalitiei, asa cum stiti, si ne vedem mai departe de lucrurile pe care le avem de facut pentru romani", a declarat Grindeanu.Seful Executivului a sustinut ca se vorbeste "mult prea repede de remanieri", in ciuda faptului ca Guvernul are o larga sustinere in Parlament, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din UE."Romania are cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Sa stiti ca de aici plec in evaluarea pe care o fac. (...) Monitorizez constant activitatea ministrilor care fac parte din cabinet. Cred ca totusi vorbim mult prea repede de remanieri si eu n-am vazut pe cineva care sa spuna - pe mine, ca prim-ministru, presedintele PSD, Liviu Dragnea, presedintele ALDE, domnul Calin Popescu Tariceanu - ceva legat de remanieri. A aparut asa, dintr-odata, ca si discutie publica. Conduc un Guvern care are o sustinere larga in Parlament. Avem datele oficiale furnizate de catre INS, sunt lucruri bune. Si, daca imi permiteti, o comparatie cu fotbalul, nu stiu daca cineva face schimbari in minutul 15, cand conduci cu 3-0. Cam asa suntem in momentul asta", a mai spus Grindeanu.