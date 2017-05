Sebastian Ghita, audiat prin videoconferinta in dosarul Ponta-Blair

Sebastian Ghita, aflat in arest in Serbia, este audiat, miercuri, prin videoconferinta, intr-o sedinta secreta care are loc la instanta suprema in dosarul in privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, in care este urmarit penal si fostul premier Victor Ponta, relateaza News.ro.





Sedinta de la Inalta Curte de Casatie si Justitie este secreta si a inceput la ora 13.00, iar in sala se afla si un interpret de limba sarba.





Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.





In 27 aprilie, ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca autoritatile romane au transmis la Belgrad toate documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghita.





Curtea Suprema din Belgrad a prelungit, la solicitarea Romaniei, termenul de 18 de zile pentru transmiterea cererii de extradare in cazul lui Sebastian Ghita. Purtatoarea de cuvant a Curtii, Bojana Stankovic, a declarat pentru Tanjug ca, in cadrul procedurilor preliminare, termenul de detentie poate fi prelungit pana la 40 de zile. In cazul lui Ghita, imediat dupa retinere, au fost formulate doua decizii ale instantelor: una privind retinerea sa pentru o perioada de doua luni si o alta privind retinerea sa pentru 18 zile.





In 26 aprilie, procurorii DNA Ploiesti au solicitat instantelor emiterea de noi mandate de arestare pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, in cele doua dosare de coruptie in care acesta este cercetat si in care nu primise sau in care anchetatorii nu formulasera solicitari de emitere a unui mandat de arestare, respectiv dosarul privind vizita fostului premier britanic Tony Blair si cel in care Ghita este cercetat alaturi de cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Cristian Hertanu.





Astfel, procurorii DNA au formulat catre Inalta Curte de Casatie si Justitie o solicitare de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele lui Ghita si in dosarul care vizeaza vizita fostului premier britanic Tony Blair n Romania, dosar in care Ghita este urmarit penal alaturi de Victor Ponta pentru infractiuni de coruptie.





Procurorii DNA au anuntat, pe 6 septembrie 2016, ca Victor Ponta este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile intr-un nou dosar penal, fiind acuzat de folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite si complicitate la infractiunea de spalare de bani. Ulterior, pe 10 septembrie, magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICC) au modificat conditiile controlului judiciar pentru Victor Ponta. Astfel, fostului premier i-a fost ridicata interdictia de a face declaratii in public despre dosar. Totodata, Ponta a primit permisiunea de a parasi tara. Potrivit procurorilor, Ponta ar fi beneficiat de 220.000 de euro de la Sebastian Ghita pentru a organiza vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, iar in schimbul banilor l-ar fi desemnat pe omul de afaceri drept candidat pe listele PSD, sustin anchetatorii.