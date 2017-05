SURSE: Fiul cel mare al lui Donald Trump se afla pana joi in vizita in Romania impreuna cu unul din copiii sai

Potrivit televiziunilor de stiri, Donald Trump Jr s-ar afla de doua zile intr-o vizita privata in Romania, urmand sa participe si la o partida de vanatoare in Giurgiu. Unele publicatii au scris ca Donald Trump Jr ar fi venit la invitatia unui politician roman, insa informatia n-a fost confirmata de Hotnews.ro. Potrivit unor informatii, invitatia a fost transmisa pe canale private. Reprezentantii SUA la Bucuresti a declarat pentru Hotnews.ro ca "Ambasada nu comenteaza vizitelor persoanelor private".Donald Trump Jr. lucreaza in prezent alaturi de fratele sau Eric ca administrator al The Trump Organization. El si fratele sau vor conduce compania pe durata cat tatal lor va ocupa functia de presedinte al Statelor Unite. Donald Trump Jr este casatorit cu Vanessa Trump, cu care are cinci copii: Chloe Sophia Trump, Kai Madison Trump, Tristan Milos Trump, Donald Trump III, Spencer Frederick Trump.