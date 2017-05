SURSE: Relatii tot mai reci intre Dragnea si Grindeanu

Potrivit surselor HotNews.ro, liderii PSD si mai mai multi parlamentari s-ar fi intalnit recent la clubul Floreasca pentru a sarbatori ziua de nastere a lui Mihai Fifor, numit recent in functia de lider al senatorilor PSD. Desi Dragnea si Grindeanu s-ar fi aflat in acelasi timp la eveniment, nu si-ar fi vorbit mai bine de doua ore. La sfarsit liderul PSD i-ar fi cerut ironic premierului “sa-l primeasca intr-o audienta daca are timp”.Relatiile reci dintre cei doi rezulta si din ultima iesire a liderului PSD, Liviu Dragnea, care a declarat, luni, la Antena 3 ca “avem putere legislativa aproape suta la suta si o putere executiva, o putere guvernamentala intr-un procent mai mic din pacate.” Pe de alta parte, PSD este nemultumit de activitatea unor ministri, pe care intentioneaza sa-i schimbe din functie. Intrebat daca este posibil sa din această vară poate să însemne și schimbarea premierului Sorin Grindeanu, Dragnea a răspuns luni, 15 mai, in timpul unei vizite la cultivatorii de rosii: „Unde v-ați dus? Stați că vorbeam de roșii”.