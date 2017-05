Judecatorul Cristi Danilet solicita ministrului Justitiei sa nu desecretizeze in totalitate arhiva SIPA

Judecatorul Cristi Danilet a cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader, printr-o scrioare deschisa, sa nu desecretizeze in totalitate arhiva SIPA. Acesta argumenteaza ca informatiile care se afla acum in arhiva vizeaza "aspecte profesionale si de viata privata a angajatilor din justitie" si ca nu exista niciun interes al publicului sa afle "zvonuri, barfe, scenarii privind magistratii sau orice alta informatie de acest gen".





Danilet a postat pe site-ul sau o scrisoare adresata ministrului Justitiei prin care isi transmite dezacordul fata de desecretizaresa in totalitate arhivei SIPA, motivand ca multe note informative reprezinta "barfe".



Redam scrisoarea integrala:





Stimate domnule ministru al justitiei,





Referitor la declaratia dvs de desecretizare a arhivei SIPA pe care presa a preluat-o in cursul zilei de azi, va rog sa reflectati in mod temeinic cu privire la aceasta decizie.





SIPA este o episod urat in istoria justitiei romanesti. Ani de-a randul magistratii au fost spionati, probabil si controlati ori santajati, prin intermediul acestui serviciu secret militarizat aflat in perioada 1991-2005 in subordinea ministrului justitiei si care ar fi trebuit sa se ocupe doar de faptele ilegale din mediul penitenciar.





Informatiile care se afla acum in arhiva SIPA depozitata in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si sigilata de o comisie din care am facut parte si eu, privesc aspecte profesionale si de viata privata a angajatilor din sistemul de justitie, inclusiv a magistratilor. Fata de continutul unor documente aflate acolo si la care am avut acces (note informative realizate in urma discutiilor cu diverse persoane, consultarii de dosare judiciare ori filaje realizate de agentii SIPA) consider ca acestea nu trebuie sa devina accesibile publicului! Nu exista niciun interes al publicului sa afle zvonuri, barfe, scenarii privind magistratii sau orice alta informatie de acest gen.





Elementele adunate de acest serviciu secret in mod nelegal nu trebuie sa devina instrumente de amenintare sau batjocorire a judecatorilor si procurorilor, indiferent ca sunt in functie sau care si-au incetat deja activitatea. Dupa mine, acele documente nu prezinta niciun fel de credibilitate, iar dupa inventarierea lor si separarea de celelalte documente interesand chestiuni administrative legate de activitatea SIPA (inclusiv numele angajatilor SIPA si informatorilor acestora), ele trebuie imediat topite.





Numai in acest fel se poate pune capat activitatii de control a carierei magistratilor de catre factori politici si servicii secrete din perioada 1997-2004.