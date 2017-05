webPR: Loredana, Andra si Adrian Despot au cantat in premiera pe scena Ateneului Roman la Hope Concert

La eveniment au participat Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Isaburo Ishii, Ambasadorul Japoniei, numeroase vedete, diplomati, reprezentanti ai autoritatilor si companiilor cu care Fundatia colaboreaza si sustinatori ai organizatiei.Pentru al cincilea an consecutiv, Ateneul Roman a fost locul de intalnire al artei, sperantei si caritatii. Hope Concert este evenimentul cel mai important al Hope and Homes for Children organizat cu scopul de a atrage atentia asupra programelor desfasurate de 19 ani in Romania si a multumi sustinatorilor, companii si persoane, care sunt alaturi de Fundatie in activitatea ei. 700 de spectatori in sala Ateneului Roman, alaturi de peste 43.000 de persoane pe Facebook, au urmarit, cu multa emotie, spectacolul impresionant dedicat celor mai vulnerabili copiii ai Romaniei.Adrian Despot - Adrian Despot - Hope Concert 2017 / Foto: Mihnea CiuleiPe scena Hope Concert au rasunat acordurile unor piese consacrate precum "Iubirea schimba tot" interpretata de Andra sau "Praf de stele" a formatiei Vita de vie, cantata de Adrian Despot, ambele orchestrate intr-un mod inedit, alaturi de Ansamblul Violoncellissimo. Publicul a primit o "Superoferta la vise" si a aplaudat pe ritmurile binecunoscutei melodii interpretata de Loredana alaturi de 50 de copii din corurile Programului National Cantus Mundi. Sosita special de la Paris pentru a canta la Hope Concert, mezzosoprana Roxana Constantinescu a impresionat publicul prin vocea sa de o puternica expresivitate. Actorul Marius Manole, pentru a doua oara pe scena Hope Concert, a sustinut un moment poetic emotionant, recitand versuri din Ana Blandiana, Zaharia Stancu si Jaques Prevert, iar pianistul Andrei Licaret a interpretat "Cvintetul pentru pian in Fa minor op. 34" de Johannes Brahms, marcand astfel sarbatorirea a 184 de ani de la nasterea compozitorului. Piesele interpretate de artisti au fost reorchestrate special pentru orchestra de violoncele de maestrul Marin Cazacu si de compozitorii Catalin Cretu, Dor Niculescu si Lucian Zbarcea. Seara s-a incheiat memorabil, in glasurile a 100 de copii din corurile Programului National Cantus Mundi, care au cantat alaturi de membrii Corului National de Camera "Madrigal￯Marin Constantin" dirijat de Anna Ungureanu.Ca in fiecare an, programul Hope Concert a fost completat cu filme si momente artistice video prin care publicul a putut cunoaste beneficiari ai programelor Hope and Homes for Children. Ionut Ursu, student si voluntar pe ambulanta, fratii Antonio si Isabella, foarte talentati la desen si pictura, respectiv balet, Virgil Gheorghe, designer grafic, inzestratul pictor Vlad Muresan si violoncelista Maria Alexandra Petre sunt doar cativa dintre tinerii pe care Fundatia ii sprijina. Marea surpriza a serii a fost povestea lui Robert Igna, unul din concurentii show-ului "Supravietuitorul" de la PRO TV, care a crescut intr-o casa de tip familial dezvoltata de Hope and Homes for Children.Gala a fost prezentata de Amalia Enache, jurnalist PRO TV si Ambasador al Hope and Homes for Children de peste 7 ani, alaturi de Dragos Bucurenci, activist civic si director de dezvoltare al fundatiei.De asemenea, numeroase vedete au raspuns invitatiei Hope and Homes for Children. Catalin Maruta, Alina Vilcu si Omid Ghannadi, architecti in cadrul echipei "Visuri la cheie" (PRO TV), Diana Enache, Lavinia Petrea si Magda Palimariu, prezentatoare ale Stirilor si Stirilor din Sport de la PRO TV, magicianul Robert Tudor, prezentator al emisiunii "Vocea Romaniei Junior", Otniela Sandu, concurenta in emisiunea "Supravietuitorul" de la PRO TV, Marius Pancu si Liana Alexandru (Digi 24), Vladimir Draghia, Feli, Cori Gramescu, violonistul Alexandru Tomescu, ambsador Hope and Homes for Children, au participat la Hope Concert si au transmis astfel un mesaj de sustinere pentru Hope and Homes for Children si copiii din programele Fundatiei.Ansamblul Violoncellissimo - Hope Concert 2017 / Foto: Mihnea Ciulei"Costul unui copil in sistemul public de protectie a copilului este de circa 700 de euro pe luna, incluzand costurile de personal si cheltuieli curente. Prin comparatie, pentru noi ca organizatie, costul prin care pastram un copil acasa, alaturi de familie, este de 600 de euro pe un an intreg, adica un cost de cel putin 12 ori mai mic. Sper ca impreuna - noi si partenerii nostri din sistemul de protectie a copilului - sa facem astfel incat sa ajutam copiii si familiile aflate in dificultate sa ramana impreuna. Le multumesc tuturor celor care ni s-au alaturat la cea de-a cincea editie a Hope Concert si le multumesc artistilor, care cu atata modestie si smerenie, se alatura cauzei noastre si fac ca mesajul nostru sa ajunga la publicul larg." -, director regional pentru Europa Centrala si de Sud in cadrul Hope and Homes for Children."De noua luni, de cand sunt mama, imi legan copilul si ii cant inainte de fiecare somn, i-am invatat semnificatia fiecarui sunet si importanta fiecarui zambet, o port in brate aproape mereu si ii vad in fiecare clipa nevoia de mine. Lor, copiilor trimisi departe de parinti, cine le raspunde cu dragoste in cele 85.400 de clipe dintr-o zi in care ei au nevoie de asta?! Sunt de sapte ani alaturi de Hope and Homes for Children Romania si cred ca daca punem iubire in viata copiilor orfani, salvam putin lumea." -, jurnalist PRO TV si Ambasador al Fundatiei Hope and Homes for Children."Orfelinatele din Romania nu dispar doar pentru ca noi refuzam sa ne gandim la ele. Ele dispar pentru ca niste oameni incapatanati refuza de 19 ani de zile sa accepte ca un copil poate fi crescut intr-o astfel de institutie. Cu fiecare institutie inchisa, cu fiecare copilarie salvata, colegii mei schimba nu doar destinul copiilor cu care lucreaza, ci si destinul nostru ca societate si ca tara."-activist civic, director de dezvoltare al Fundatiei Hope and Homes for Children."Eu cred ca cel mai bun start in viata depinde de increderea si dragostea pe care ti le ofera familia. Toti copiii merita sa creasca alaturi de familiile lor, in siguranta si iubire, iar noi, impreuna, putem sa le oferim sansa unui start mai bun in viata." -Ambasador al Fundatiei Hope and Homes for Children.Amalia Enache si Dragos Bucurenci - Hope Concert 2017 / Foto: Mihnea CiuleiSustinator principal al evenimentului: Kaufland RomaniaSponsori: UPC Romania, EximBankParteneri strategici: BRD Groupe Societe Generale si ARVAL BNP Paribas GroupPartener media principal: PRO TVCoproducatori: Radio Romania Cultural, Radio Romania MuzicalEvenimentul a fost organizat cu sprijinul Filarmonicii "George Enescu" si al Quartz Media Production.Eveniment sustinut de: Burda Romania, FIVE￯S, Gitana, Aqua Carpatica, Oveit, Antalis, Event TechnologyParteneri media: Adevarul, Dilema Veche, Observator Cultural, Catavencii, Parents, Nine O￯Clock, Cariere, HotNews.ro, CSR Media, News.ro, Profit.ro, Dela0.ro, Qbebe, Ziare.com, Business 24, ShapeHope and Homes for Children Romania (HHC Romania) activeaza in tara noastra din 1998, timp in care a contribuit in mod direct sau indirect la inchiderea a 53 de institutii de tip vechi (orfelinate), in timp ce alte 10 sunt in curs de inchidere. Prin serviciile dezvoltate de HHC Romania, copiii trec de la ingrijirea in institutii-mamut in care nu beneficiaza de atentie si afectiune individuala, la sisteme bazate pe conceptul familial, care le permit o viata apropiata de normalitate. Prin eforturile HHC Romania si ale partenerilor sai, 4.985 copii au fost scosi din institutii, iar alti 912 urmeaza sa paraseasca institutiile in curs de inchidere.In acelasi timp, organizatia activeaza intens in prevenirea separarii copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru sustinerea familiilor in care riscul de abandon al copiilor este ridicat. Astfel, 25.787 de copii au fost salvati de la ruperea de familie, 862 tineri au fost sprijiniti pentru o viata independenta, 1.812 copii au fost primiti in centrele de zi, iar 843 in regim de urgenta si 8.125 de membri de personal din sistemul de protectie al copilului au fost instruiti de Hope and Homes for Children Romania.Pana in acest moment, 40.280 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children Romania, al carei obiectiv este ca pana in 2022 sa fie eliminata institutionalizarea copiilor in tara noastra. Mai multe informatii la