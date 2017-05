Angajati ai Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova, audiati la DNA Craiova

Noua sefi de district din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova sunt audiati, miercuri, la sediul Serviciului Teritorial Craiova al Directiei Nationale Anticoruptie. Surse apropiate anchetei sustin ca acestia sunt anchetati cu privire la modul in care s-a derulat contractul-cadru pentru intretinere drumuri, incheiat in 2008, pe care institutia l-a avut cu SC Tehnologica Radion, relateaza News.ro.





Potrivit unor surse din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Craiova al DNA, la ora transmiterii acestei stiri procurorii au inceput audierile in cazul a noua sefi de district din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova, unii dintre acestia fiind chemati in calitate de martori, iar altii ca suspecti intr-un dosar privind modul in care a fost incheiat, in 2008, contractul-cadru pentru intretinere drumuri, inclusiv deszapezire, incheiat de institutie cu SC Tehnologica Radion.





Potrivit unor surse din cadrul institutiei, in anul 2011, Consiliul Concurentei s-a autosesizat in legatura cu zece companii care au participat la licitatia pentru atribuirea contractului "Acordul-cadru pentru lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna- vara 2008 - 2011", astfel incat contractele au fost atribuite prin rotatie.





Cei noua angajati ai Directiei Regionale de Drumuri si Poduri nu sunt pentru prima oara in fata procurorilor, ei fiind chemati la audieri in mai multe randuri, dupa ce unul dintre angajatii regionalei a depus plangere la ST Craiova al DNA cu privire la modul in care a fost semnat contractul cu Tehnologica Radion si a modului in care au fost semnate mai multe documente justificative pentru consumul de combustibil, de catre firma Tehnologica Radion, pe perioada derularii contractului de intretinere a drumurilor.





Potrivit surselor citate, sefii de district audiati au declarat procurorilor, intrebati cum au semnat foile de parcurs, au raspuns: "Asa cum am fost instruiti".





Angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova sunt audiati pe rand, la intervale de jumatate de ora.





Firma de constructii Tehnologica Radion, intrata in insolventa in septembrie 2014, este controlata de Theodor Berna, un om de afaceri controversat, cercetat in mai multe dosare ale procurorilor.





Recent, Berna l-a denuntat pe deputatul Sebastian Ghita la DNA, acuzandu-l de santaj, si s-a constituit parte civila cu suma de 610.000 lei in dosarul in care Ghita a fost trimis in judecata alaturi de politisti si procurori cu functii de conducere in Prahova.