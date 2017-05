Tudorel Toader: Voi desecretiza arhiva SIPA

"CSM a trimis, sa nu ii spunem solicitare, pentru ca CSM nu imi solicita mie, au cerut relatii (...). Au ajuns la Ministerul Justitiei aseara, dupa orele 9.00, le-am primit acum. Sigur, merg la sedinta, la CSM. Voi citi si eu scrisoarea, voi vedea si le voi comunica raspunsul" a declarat ministrul Justitiei, acesta adaugand:"Voi desecretiza arhiva SIPA in cel mai scurt timp cu respectarea termenelor si procedurilor legale".





Declaratia ferma vine dupa ce, marti seara, Tudorel Toader a comentat cu grija subiectul, spunand ca mai intai trebuie sa vada nivelul de secretizare si cui ii revine competenta desecretizarii.





"Arhiva se gaseste la Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Acum am avut intrevedere cu directorul ANP ca sa ma interesez de conditiile in care se afla. Am vorbit si cu cei care au administrat arhiva in trecut. Ma voi documenta riguros cu privire la istoricul acestei arhive sa vedem perioada in care sunt informatii (...). Trebuie sa vedem nivelul de secretizare, din moment ce nu am fost acolo nu stiu ce este acolo, pentru ca in functie de nivelul de secretizare vedem si cui ii revine competenta desecretizarii. Daca e la nivel de ministru, daca e la nivel de Guvern, daca o fi la nivel de CSAT, desi nu, sau sper sa nu fie informatii atat de importante pentru siguranta statului in arhiva de la ANP", a declarat Tudorel Toader, la Digi 24, potrivit Agerpres.









Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat marti in favoarea formularii unei adrese catre Ministerul Justitiei prin care se va cere reprezentantilor MJ detalii privind arhiva SIPA.





"S-a hotarat transmiterea unei adrese catre Ministerul Justitiei pentru a da detalii privind arhiva SIPA, ca, in functie de asta, dupa ce stim exact situatia de fapt, sa stim cum actionam. Am cerut sa aflam care e situatia arhivei SIPA, ce s-a intamplat dupa anul 2005, cand s-a dispus desfiintarea arhivei SIPA, daca a existat o inventariere, daca au existat rapoarte, unde au fost transmise, toate amanuntele de genul acesta", a precizat presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, la iesirea de la CSM, potrivit Agerpres.

Evenimentul Zilei a scris ca parte din arhiva SIPA - care ar contine de la 10.000 de dosare pana la 21.000 de documente, inclusiv 3.000 de dosare ale magistratilor - a fost copiata, iar unele documente au fost sustrase si chiar distruse.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a primit de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) o scrisoare pentru desecretizarea arhivelor SIPA, ca va citi scrisoarea si ca va desecretiza.Serviciul Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie a fost înfiinţat în 1991, ca structură în subordinea Direcţiei Generale a Penitenciarelor, şi trebuia să urmărească faptele din penitenciare. În 1997, Valeriu Stoica, atunci ministru al Justiţiei, a trecut SIPA în subordinea MJ, pentru ca structura să se ocupe şi de protecţia magistraţilor.⁠⁠, potrivit News.ro.