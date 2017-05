Perchezitii in Capitala si in Calarasi, intr-un dosar de proxenetism

Politistii fac perchezitii, miercuri dimineata, la mai multe adrese din Bucuresti si din judetul Calarasi, intr-un dosar de proxenetism, peste 20 de persoane urmand sa fie duse la audieri, informeaza News.ro.





Politisti ai Directiei Generale de Politie Bucuresti, sub supravegherea Parchetului Judecatoriei Sectorului 3, pun in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetul Calarasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de proxenetism, anunta Politia Romana.





Conform sursei citate, incepand din iulie 2016 persoanele vizate in acest caz au inlesnit si au protejat mai multe femei sa se prostitueze, in schimbul unor sume de bani.