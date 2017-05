Siegfried Muresan: Parlamentul European amana ajutorul de 100 milioane euro pentru Moldova pana la verdictul Comisiei de la Venetia privind tentativa de schimbare a legislatiei electorale

"S-a amanat. S-a decis sa nu se blocheze complet ajutorul pentru Republica Moldova", fiind asteptat insa avizul Comisiei de la Venetia, care ar putea fi dat la mijlocul lunii iunie.In cazul in care acest aviz este negativ, "autoritatile de la Chisinau vor trebui sa faca modificarile cerute, doar atunci se acorda aceasta finantare. Daca este pozitiv, vom tine cont de acest aviz", a precizat Muresan.Acesta a avertizat ca acest ajutor financiar este conditionat de combaterea coruptiei, intarirea statului de drept si a justitiei, lupta impotriva spalarii de bani si, in general, de respectarea standardelor democratice.Ori, o schimbare a legislatiei electorale fara avizul Comisiei de la Venetia, inaintea alegerilor parlamentare din 2018 si fara sprijinul tuturor fortelor politice pune sub semnul intrebarii respectarea acestor standarde, a mai spus europarlamentarul roman.Reamintim ca, in data de 5 mai, deputatii Partidului Democrat, care conduce guvernul moldovean, cei ai Partidului Socialistilor, apropiat presedintelui Igor Dodon, si cei din grupul Partidul Popular European al lui Iurie Leanca au aprobat in prima lectura trecerea la sistemul electoral mixt, potrivit Radio Chisinau. Acesta presupune ca jumatate din deputati ar fi alesi, la alegerile din 2018, pe liste de partid, iar cealalta jumatate, in circumscriptii uninominale.Veste a luat prin surprindere societatea civila - care a organizat ulterior proteste zilnice - si formatiunile opozitiei pro-europene, PAS si Platforma DA.