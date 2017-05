CSM va cere Ministerului Justitiei explicatii cu privire la arhiva SIPA

"S-a hotarat transmiterea unei adrese catre Ministerul Justitiei pentru a da detalii privind arhiva SIPA, ca, in functie de asta, dupa ce stim exact situatia de fapt, sa stim cum actionam. Am cerut sa aflam care e situatia arhivei SIPA, ce s-a intamplat dupa anul 2005, cand s-a dispus desfiintarea arhivei SIPA, daca a existat o inventariere, daca au existat rapoarte, unde au fost transmise, toate amanuntele de genul acesta", a precizat presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, la iesirea de la CSM, relateaza Agerpres.Ea a adaugat ca a existat o propunere pentru reglementarea situatiei arhivei SIPA, insa s-a decis amanarea."A existat, intr-adevar, o propunere de hotarare de Guvern prin care se dorea reglementarea acestui aspect (arhiva SIPA - n.r.), dar tocmai pentru ca nu erau elucidate aceste aspecte si nu stiam ce s-a intamplat din momentul 2005 pana in prezent si in conditii de campanii electorale in sistemul judiciar, s-a decis amanarea acestui subiect. Sper ca acum sa se rezolve o data pentru totdeauna. Trebuie vazut daca ni se vor da si, in functie de datele care ni se vor da, vom proceda in consecinta", a spus Tarcea.Aceasta a mai precizat ca au existat temeri din partea judecatorilor ca in arhivele SIPA ar exista date ce le-ar putea afecta viata profesionala."Eu nu stiu ce contin arhivele SIPA, eram judecator in perioada aceea in care se stia de existenta acestui serviciu si erau serioase temeri din partea judecatorilor, in sensul ca datele existente in cadrul acestei arhive ar fi de natura a influenta intr-un fel sau altul cariera si viata profesionala a unui judecator. Trebuie vazut, tocmai pentru ca au existat aceste temeri si suspiciuni trebuie sa le lamurim", a afirmat Cristina Tarcea.Judecatoarea Gabriela Baltag le-a cerut marti membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa voteze formularea unei adrese catre Ministerul Justitiei in care sa se solicite explicatii legate de situatia actuala a arhivei SIPA."Am vazut ca erau de facut mai multi pasi, in sensul ca urma sa fie desemnata o comisie. De altfel, noi cu totii am observat ca fosti membri ai CSM, care declara ca au facut parte din aceste comisii, amintesc despre derularea acestor comisii, cel putin in anii 2005-2006, ca de fapt pe 8 februarie 2006 s-a desfiintat SIPA, trebuia realizat un raport la cele constatate in acea arhiva. (...) Daca au existat comisii care sa inventarieze arhiva SIPA este bine sa cunoastem acest lucru, care a fost componenta acestor comisii, daca au fost intocmite rapoarte si daca ele au fost supuse aprobarii. (...) Cel care ne poate lamuri este Ministerul Justitiei, pentru ca Ministerul Justitiei este custodele acestei arhive, cel putin aparent. Daca este pastrata, daca a fost sigilata, procesele verbale de predare-primire - toate aceste aspecte CSM trebuie sa le cunoasca", a precizat Gabriela Baltag.