Gabriela Firea: Vom face sondaj pentru a intreba bucurestenii daca sunt de acord sa dea cateva milioane de euro pentru daramarea Cathedral Plaza

"Ii voi intreba intr-un sondaj daca sunt de acord sa dea cateva milioane de euro ca sa demolam aceasta cladire in doi timpi si trei miscari", a spus Gabriela Firea, invitata la Antena 3.Aceasta a sustinut ca "nu se face asa o demolare de azi pe maine" deoarece "trebuie aviz de la ministerul Culturii" si este vorba despre o cladire cu "patru niveluri de subsol".Firea spune ca poate semna autorizatia de demolare "doar dupa ce primeste aviz de la Ministerul Culturii".In plus, sustine primarita, exista un "proces pe rol" in care "noul proprietar solicita punerea in legalitate a acestei constructii, care are toate documentele".Gabriela Firea a adaugat ca nu are "niciun interes" in acest dosar, dupa ce purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, Francisc Dobos, a scris pe Facebook ca nasul de cununie al primaritei este Daiana Voicu, "cea care a construit 'turnul coruptiei'".Firea a cerut din nou demiterea lui Dobos din aceasta functie, spunand ca, daca Arhiepiscopia il mentine purtator de cuvant, "inseamna ca e de acord cu iesirile sale publice". Aceste afirmatii vin dupa ce Francisc Dobos s-a referit la Gabriela Firea folosind apelativele "toapa" si "tupeu" Acum, primarul general acuza un "limbaj trivial, nedemn pentru un preot", cu "cuvinte suburbane, de la periferia vocabularului "."Cei care au de pierdut sunt domniile lor. Nu eu am de pierdut, ei au de pierdut", a mai spus Firea, care a amenintat ca ar putea merge in instanta "pentru a apara reputatia Primariei" si a sa.