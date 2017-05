Fostul deputat Dan Bordeianu, condamnat la 3 ani inchisoare cu suspendare

Instanta a dispus ca Dan Bordeianu sa stea trei ani sub supraveghere, pe durata careia trebuie sa urmeze un program de reintegrare sociala si sa presteze 60 de zile munca in folosul comunitatii.In acelasi dosar, Vasile Zamfir, primarul comunei Deleni, judetul Vaslui, si Nicoleta Bordeianu (sotia lui Dan Bordeianu) au primit cate 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.Judecatorii au mai decis ca Dan Bordeianu si ceilalti inculpati sa plateasca in solidar 916.227 lei cu titlu de daune materiale catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Dan Bordeianu a fost trimis in judecata de Parchetul General in august 2015, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu si fals in inscrisuri sub semnatura privata. In acelasi dosar au fost deferiti justitiei Nicoleta Bordeianu, Mitica Ciobanu, Vasile Zamfir (primarul comunei Deleni, judetul Vaslui), Ioan Melinte, Paul Andrei Dobrea, Parasca Bot, Tanase Roman si Sandu Dandes.Potrivit Parchetului General, in realizarea unui proiect din judetul Vaslui, avand ca obiect 'Alimentarea cu apa si amenajare poduri si podete in localitatile Deleni, Zininca, Bulboaca', au fost comise o serie de infractiuni de abuz in serviciu si fals, relativ la executarea si plata unor lucrari aferente proiectului, derulate in contextul perfectarii unui contract intre Primaria comunei Deleni, reprezentata de primarul Vasile Zamfir, si SC Ecoloc SRL Husi, al carei administrator era Nicoleta Bordeianu, iar director Dan Bordeianu.Procurorii sustin ca lucrarile finantate integral din fondurile publice aveau ca finalitate imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor arondati unei arii rurale, prin oferirea posibilitatii alimentarii cu apa potabila a gospodariilor. De asemenea, nu pot fi ignorate nici consecintele nefaste in planul protectiei si interventiei in caz de incendiu, de vreme ce din cauza nerespectarii proiectului nu a fost executat niciun hidrant, nicio cismea si nici nu exista rezerve de apa.Astfel, Dan Bordeianu a participat din partea Ecoloc SRL, in calitate de director, calitate in care a semnat si un act aditional, la derularea lucrarilor, figurand ca delegat pe un numar de 8 facturi fiscale emise de executant, care au fost introduse in circuitul financiar contabil si prezentate pentru plata primarului comunei Deleni, Vasile Zamfir, care, cu incalcarea atributiilor de serviciu, a semnat ca bun de plata 17 facturi fiscale si tot atatea ordine de plata.Ulterior, acestea au fost decontate, desi lucrarile nu au fost conforme cu proiectul si nu au fost finalizate, fiind prejudiciat astfel bugetul de stat cu suma de aproximativ 4.000.000 lei.Din probele administrate a rezultat ca Ioan Melinte a semnat, alaturi de Vasile Zamfir si Nicoleta Bordeianu (administrator al Ecoloc SRL), situatiile de lucrari in baza carora s-a efectuat plata celor 17 facturi fiscale, iar in calitate de reprezentant atestat al societatii executante (diriginte de santier) a nesocotit dispozitiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, prin omisiunea deliberata de verificare si avizare a modificarilor aduse proiectului pe parcursul efectuarii lucrarilor, cu consecinta generarii in mod nelegal a unor costuri suplimentare din fondurile alocate de Guvern.Totodata, Parasca Bot, prin incalcarea atributiilor de serviciu, a intocmit si semnat cele 17 ordine de plata ce au stat la baza achitarii celor 17 facturi emise de Ecoloc SRL, iar inculpatii Paul Andrei Dobrea si Mitica Ciobanu au participat din partea aceleiasi societati ca ingineri cu 7, respectiv 10 angajati in subordine la derularea lucrarilor ce nu erau conforme cu proiectul si nu au fost finalizate.De asemenea, din probele administrate pe parcursul urmarii penale a rezultat faptul ca Tanase Roman, in calitate de viceprimar al comunei Deleni si responsabil cu achizitiile publice, anterior intrarii pe ordinea de zi, a intocmit raportul compartimentului de resort privind elaborarea proiectului de hotarare pentru studiul de fezabilitate in vederea construirii aductiunii de apa in satele componente, prin care, pe langa notificarea intentiei studiului, a mentionat elemente de detaliu ale investitiei, precum valoarea proiectului, lungimea albiei dalate, tipurile, dimensiunile si pozitionarea podetelor si puntilor pietonale.Procurorii mai arata ca elementele respective nu puteau fi cunoscute la acel moment decat de catre proiectant, care nu fusese inca angajat de beneficiar, primaria initiind demersuri in sensul aprobarii prin hotarare de Consiliu Local a efectuarii studiului de fezabilitate, care apoi urma a fi aprobat potrivit legii, cu consecinta demararii ulterioare a procedurilor statuate de OG nr. 7/2006.In ceea ce il priveste pe Sandu Dandes, procurorii au retinut ca acesta, in calitate de secretar al comunei Deleni, nu a indeplinit sau a indeplinit defectuos actele la care era obligat potrivit dispozitiilor legale privind administratia publica locala, contrasemnand mai multe documente, sprijinind astfel emiterea unor hotarari de consiliu local nelegale, cu efectul perfectarii contractului evocat si plata nelegala a sumelor de bani aratate, in lipsa contraprestatiilor impuse de act si legea aplicabila.