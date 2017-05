In Cluj-Napoca s-a instalat prima placuta cu denumirea orasului in latina, romana, maghiara si germana

Inscriptie in latina la Cluj

In urma colaborarii cu comisia de experti a Universitatii Babes-Bolyai, s-a stabilit ca indicatoarele multilingve sa respecte criteriile mentionate si sa cuprinda denumirea istorica din perioada romana a orasului, respectiv referirea la acordarea titlului de municipiu pe timpul lui Hadrian (117-138 d.Hr.).Prima locatie pentru care exista autorizatia si avizele necesare este intrarea in Cluj-Napoca dinspre Floresti.Pe masura ce se vor obtine avize si autorizatiile legale, se vor amplasa indicatoare multilingve si la celelalte intrari in municipiu.