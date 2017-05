16 cetateni irakieni, prinsi cand incercau sa intre ilegal in tara din Bulgaria

"In data de 15.05.2017, in jurul orei 14.30, actionand in baza unei informatii primita de la un politist de frontiera aflat in timpul liber, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Negru Voda au depistat, in apropierea localitatii de frontiera Darabani, mai multe persoane care se deplasau pe jos dinspre R. Bulgaria spre Romania si care nu isi justificau prezenta in zona. Politistii de frontiera au retinut grupul format din 16 persoane, care a fost dus la sediul S.P.F. Negru Voda pentru cercetari", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera.In cadrul primelor verificari, persoanele in cauza, solicitante de azil in Bulgaria, au declarat ca sunt cetateni irakieni, 14 adulti cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani si 2 minori de 8 si 10 ani, care intentionau sa ajunga in Germania, se mai precizeaza in comunicat.De asemenea, arata sursa citata, cetatenii irakieni au mai declarat ca au fost transportati pana in apropierea frontierei de stat cu un vehicul tip furgoneta, de catre doi cetateni bulgari a caror identitate nu o cunosc, contra sumei de 500 euro de persoana."In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de intrare in tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat a Romaniei", iar "la finalizarea verificarilor specifice, au fost intreprinse demersurile necesare pentru punerea in aplicare a protocolului roman-bulgar, cetatenii irakieni fiind predati catre autoritatile bulgare, pentru continuarea cercetarilor si luarea masurilor legale", mai informeaza Politia de Frontiera.