Cum a intrerupt o drona britanica Reaper din Siria o executie a Statului Islamic

Aeronava telecomandata a oprit “spectacolul” din orasul sirian dupa ce a ucis una dintre santinele cu o racheta Hellfire.Reaper-ul inarmat efectua o misiune de recunoastere cand a observat un grup de luptatori ai Statului Islamic pe strada principala din orasul Abu Kamal."Cand dintr-o dubita au fost dati jos doi prizonieri incatusati in fata multumii, a devenit clar ca Daesh organzia o executie publica", potrivit ministerului apararii."Tinand cont de numarul mare de civili prezenti, echipa Reaper-ului nu a putut ataca direct luptatorii Daesh ce erau pe cale sa comita crimele", a continuat sursa citata.Pilotii dronei, despre care se crede ca o manevrau printr-o legatura prin satelit din baza RAF din Lincolnshire, au observat doi luptatori care actionau ca santinele pe un acoperis din apropiere."O racheta Hellfire a fost trasa imediat, care a realizat o lovitura directa ce nu numai ca a ucis una dintre dantinele, ci a dus si la oprirea imediata a executiei, in conditiile in care luptatorii Daesh au fugit de la fata locului iar multimea de civili s-a dispersat", se mai spune in comunicat.