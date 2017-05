Primaria Capitalei a platit circa 1,7 milioane lei pentru concertul din Piata Universitatii, dedicat Zilei Europei. Cine sunt firmele care au castigat contractele

"Suma de 1.758.471 lei a fost necesara pentru asigurarea unui numar de artisti recunoscuti la nivel european, concept eveniment, scena, instalatie de sunet si lumini, aparatura tehnica, car TV, decor, securitate, asistenta medicala, pompieri, toalete ecologice, servicii de curatenie etc", se arata in raspunsul trimis de municipalitate.

"In acest sens au fost initiate procedurile de achizitie publica a acestor tipuri de servicii, in termenele si in conditiile legislatiei in vigoare in acest domeniu, respectiv in conformitate cu Legea nr. 98/2016 (servicii incluse in Anexa nr.2), si in concordanta cu prevederile art. 101 alin (2) din HG nr. 395/2016. Astfel au fost initiate un numar de 2 proceduri proprii simplificate, cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, recunoasterii reciproce, transparentei, proportionalitatii si asumarea raspunderii. Criteriul de atribuire a contractelor pentru fiecare dintre proceduri a fost pretul cel mai scazut. Pentru fiecare categorie de servicii au fost primite cate doua oferte.", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

"Pe scena au urcat: Inna, Antonia, Carla’s Dream, Alexandra Stan, Fly Project, Morandi, Akcent. Dupa 12 ani, trupa O-Zone s-a reunit la Bucuresti, pentru a sarbatori alaturi de bucuresteni Ziua Europei. Hiturile formatiei au dominat, la inceputul anilor 2000, toate topurile europene, O-zone a devenit o formatie cunoscuta in intreaga lume. A vandut peste 8 milioane de discuri, a ocupat prima pozitie a topurilor muzicale in 27 de tari ale lumii, si a reusit sa isi treaca in palmares 3 Discuri de platina si 3 de aur, dar si nenumarate titluri pentru melodia "Dragostea din tei", piesa care a fost preluata de peste 200 de artisti si cantata in 14 limbi", se arata intr-un raspuns formulat de Primaria Capitalei despre eveniment.

"Manifestarile desfasurate in Piata Universitatii au avut doua componente: activitati cu tematica europeana (dezbateri, activitati educative, ateliere si momente artistice) si concertul de final, sustinut de artisti romani consacrati la nivel international. Astfel, prima sesiune a evenimentului a fost organizata in parteneriat cu Institutul European din România sub forma unei dezbateri cu tema UE – 60 de ani de la Tratatele de la Ro0ma, 30 de ani de Program Erasmus, la care au participat Comisarul European Corina Cretu, Primarul General Gabriela Firea si Ministrul Tineretului si Sportului Marius Dunca, precum si reprezentanti ai organizatiilor de tineret si studentesti din Municipiul Bucuresti", se arata in raspunsul trimis de municipalitate la solicitarea HotNews.ro.

Banii au mers catre doua firme, potrivit sursei citate:pentru organizarea de evenimente prin asigurarea conceptului de eveniment, al scenei, al maestrului de ceremonii, a instalatiei de sunet si lumini, aparatura tehnica, car TV, decor, securitate, asistenta medicala, pompieri, toalete ecologice, servicii de curatenie;L- organizare de evenimente prin asigurarea unui numar de artisti recunoscuti la nivel european pentru prestarea actului artistic.Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret al Municipiului Bucuresti a lansat procedura de achizitie pe 14 aprilie, iar termenul limita de depunere a ofertelor a fost 21.04.2017, o perioada foarte scurta pentru organizarea unui eveniment de asemenea anvergura.Interesanta este si conditia pusa in caietul de sarcini pentru atribuirea contractului pe partea artistica, document semnat de directoarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret al Municipiului Bucuresti , Gabriela Alina Andrei: "Conceptul care stă la baza selectării ariștilor și trupelor sunt hiturile produse în România, devenite numărul 1 în topurile de peste granițe. Prin intermediul acestui eveniment ne propunem cape o singură scenă".Trupa O-Zone a fost infiintata in 1999 si s-a departit in 2005, deci in urma cu 12 ani. Melodia Dragostea din Tei a fost lansata in 2003 si a intrat in topurile internationale in 2004, in urma cu 13 ani.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, firma Arena Events SRL a fost infiintata in 2013 si are doi actionari: Ladin Corneliu si Balanuta Constantin.Ladin Corneliu este actionar si la firma Standard Vision. Numele lui si al acestei firme apare in doua dosare: Gala Bute si "2 Mai" - Monica Iacob Ridzi, in ambele acesta avand calitate de martor. In dosarul Dosarul "2 Mai" - Monica Iacob Ridzi, Media Pro Pictures a subcontractat firmei Standar Vision partea de impresariere formaţii, producţie evenimente şi publicitate, valoarea contractului fiind de 101.440 lei (RON), potrivit sentintei ICCJ in dosarul Dosarul "2 Mai" - Monica Iacob Ridzi.Primaria Iasi a incheiat in 2015 un contract de 541.000 cu firma Arena Events pentru Festivalul Educației 2015, existand si un litigiu deoarece actualul primar, Mihai Chirica, a considerat suma prea mare, raportat la serviciile prestate. (Detalii aici Tot de la Primaria Iasi a platit 1.500.000 lei pentru organizarea evenimentelor dedicate Revelionului 2015, având ca subcontractant o firmă din Bucureşti, Arena Events SRL, metoda de achiziţie a serviciilor fiind atribuirea directă, potrivit un studiu comparativ privind costurile alocate sărbătoririi Revelionului 2014 – 2015 de catre primăriile reşedinţă de judeţ, realizat de Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor si Strategiilor din România (A.N.P.C.P.P.S. România) – InfoCons si citat de tion.ro. si Zdob şi Zdub. Potrivit informatiilor din presa , Ladin apare ca detinatorul Clubului Gossip din Costineşti si intr-un scandal legat de sechestrarea unei balerine.Firma ACTA MEDIACOM SRL a fost infiintata in 2005 si are un singur actionar: CĂTANĂ SAVU - CĂTĂLIN. Acesta a fost propus in 2016 de UNPR membru supleant in consiliul de administratie al TVR. "Da, am fost nominalizat, dar a fost o surpriza. Nu stiam de situatia asta. Eu am renuntat la treaba asta, a fost altcineva nominalizat", a declarat acesta pentru HotNews.ro. Potrivit lui Catana, transmiterea evenimentului in direct la Antena Stars si la Zu TV nu s-a facut pe baza de contract, ci a fost “un sprijin reciproc”.Primaria Municipiului Bucuresti prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti a organizat o serie de evenimente si festivitati dedicate zilei de 9 Mai, Ziua Europei, cu tema “Bucuresti este Europa-10 ani de la integrarea României in Uniunea Europeana”. Evenimentele dedicate Zilei Europei au avut loc in Piata Universitatii (Esplanda cu statui), in intervalul 7:00-23:00, in parteneriat cu Institutul European din România.In program au fost incluse si alte activitaţi pe tematica europeana. Printre activitatile aflate in programul manifestarii, s-au numarat:- ateliere creative de mestesuguri (olarit, tesut, pictura pe sticla, pielarie, impletituri textile si podoabe populare)- Traditii si obiceiuri europene - Program artistic - (melodii si dansuri specifice din statele Uniunii Europene): Uniunea Elena, Forumul Democrat al Germanilor din România, Asociatia Italienilor din România Ro.As.It, Ansamblul Folcloric „Mugurel de Vlasca”, precum si melodii si dansuri specifice din statele Uniunii Europene sustinute de elevi de liceu.Dezbaterea pe teme europene a fost urmata de un concert cu artisti români care au avut succes la nivel european, precum Inna, Antonia, Carla’s Dream, Alexandra Stan, Fly Project, Morandi, Akcent. Dupa 12 ani, trupa O-Zone s-a reunit la Bucuresti, pentru a sarbatori alaturi de bucuresteni Ziua Europei. Hiturile formatiei au dominat, la inceputul anilor 2000, toate topurile europene, O-zone a devenit o formatie cunoscuta in intreaga lume. A vandut peste 8 milioane de discuri, a ocupat prima pozitie a topurilor muzicale in 27 de tari ale lumii, si a reusit sa isi treaca in palmares 3 Discuri de platina si 3 de aur, dar si nenumarate titluri pentru melodia "Dragostea din tei", piesa care a fost preluata de peste 200 de artisti si cantata in 14 limbi.Reamintim ca evenimentul a fost organizat pe esplanada cu statui din Piata Universitatii, iar profesorii Facultatii de Istorie a Universitatii din Bucuresti au reclamat faptul ca nu isi pot desfasura activitatea din cauza "poluarii sonore constante" creata de concerte si probele de microfon.