Bodog: Am gasit un cercetator din zona armatei care, teoretic, ar dori sa vina ca manager la Institutul Cantacuzino

"In momentul de fata sunt in cautarea unui manager pentru Institutul Cantacuzino. Managerul trebuie sa indeplineasca cerinta de a fi cercetator principal minim gradul doi, conform legii. Am identificat un cercetator care vine din zona armatei si care, teoretic, ar dori sa vina. Urmeaza sa am o discutie in cursul zilei de azi sau de maine", a precizat ministrul, marti, in cadrul unei dezbateri privind problemele pe care le intampina persoanele diagnosticate cu hipertensiune arteriala.Florian Bodog a adaugat ca in Institutul Cantacuzino au ramas foarte putini cercetatori calificati pentru producerea vaccinului, dar si-a exprimat convingerea ca in jurul acestui proiect pot fi coalizati tineri care doresc sa lucreze in cercetare, precum si resurse."In paralel lucrez impreuna cu domnul profesor Streinu Cercel la un plan de relansare a activitatii stiintifice, nu doar a activitatii de productie si administrative a institutului. De asemenea, am avut discutii si cu domnul ministru Valeca. Domnia sa mi-a confirmat faptul ca de-a lungul anilor au fost alocati bani pentru cercetare si ca mai exista bani de alocat pentru Institutul Cantacuzino si luam in calcul inclusiv initierea unui parteneriat public-privat", a precizat Bodog.Totodata, ministrul a subliniat ca lansarea unei noi linii de vaccin reprezinta un proiect care nu poate fi realizat in viitorul imediat apropiat.