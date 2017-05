Programul carne de porc in fermele romanesti, aprobat de deputati / Producatorii vor primi ajutoare de 86 milioane euro

Acest ajutor de stat urmeaza sa se acorde de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, producatorilor de carne de porc, persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, si se va implementa dupa primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat.Pentru accesarea Programului carne de porc din ferme romanesti, producatorii trebuie sa livreze catre abatoare autorizate, in care se face clasificarea carcaselor de catre clasificatori autorizati, minimum 600 si maximum 100.000 de capete de porci grasi anual/beneficiar, indiferent de numarul exploatatiilor acestuia.Suma alocata pentru plata ajutoarelor de stat in anul 2017 este echivalentul a 86 milioane de euro si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Sumele ramase necheltuite din plafoanele anuale, aprobate prin hotarare a Guvernului, se reporteaza pentru anul urmator al programului, cu aceeasi destinatie.Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.Reamintim ca o investigatie HotNews.ro a aratat in luna martie ca ferma de porci detinuta de fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, a incasat subventii de la Uniunea Europeana in valoare de peste 3.000.000 de euro in ultimii trei ani, dupa cum rezulta din datele Agentiei pentru Plati si Interventii in Agricultura (APIA). Stefan Valentin Dragnea a preluat ferma in aprilie 2014, astfel incat doar sumele incasate in 2013, circa 700 de mii de euro, nu se pun in contul fiului lui Dragnea. Stefan Valentin Dragnea a devenit, in aprilie 2014, actionar al combinatului de porci iar potrivit contractelor de la Registrul Comertului a preluat pachetul majoritar pentru doar 500 de lei (110 euro).Liviu Dragnea a propus in campanie cresterea subventiei la porci iar imediat dupa alegeri, Ministerul Agriculturii a pus in dezbatere publica acest proiect.