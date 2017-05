De ce primarii vor fi mai greu de anchetat si cum sunt constransi functionarii sa avizeze actele emise de primar. Modificarile la legea administratiei au trecut de Parlament

"Consilierii locali sau judeteni, dupa caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, raspund exclusiv, dupa caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii, daca actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul institutiei precum si semnaturile functionarilor publici cu atributii in domeniul actului emis".

(1) Consilierii locali sau judeteni, dupa caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucuresti si viceprimarii, primari si viceprimari subdiviziunilor administrativ-teritoriale, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, secretarii unitatilor administrativ-teritoriale si personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean, raspund, dupa caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.

3) Aprecierea necesitatii si oportunitatea adoptarii si emiterii actelor administrative apartine exclusiv autoritatilor deliberative, respectiv executive si nu pot face obiectul controlului altor autoritati. Intocmirea rapoartelor prevazute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate si semnarea notelor de fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a semnatarilor, in cazul incalcarii legii, in raport cu atributiile specifice.

6) Refuzul functionarilor publici si al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum si eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii actului si se inregistreaza intr-un registru special destinat acestui Scop.

(7) Persoanele prevazute la alin.(6) care refuza sa semneze, respectiv sa contrasemneze ori sa avizeze sau care prezinta obiectii cu privire la legalitate, fara acoperire sustinuta de temeiuri juridice, raspund administrativ, civil sau penal, dupa caz, in conditiile legii.

In prezent, textul Art. 128 la care se face referire in proiectul de lege este urmatorul:Proiectul de lege prevede modificarea articolului astfel:Parlamentarii au introdus un nou alineat, care legifereaza practic ce a stabilit deja Curtea Constitutionala in legatura cu abuzul in serviciu. Primarii nu vor mai raspunde pentru oportunitatea deciziei. Altfel spus, numeroasele situatii in care o administratie locala decide in mod abuziv sa realizeze investitii cu dedicatie, chiar daca sunt inutile pentru comunitate, nu vor mai putea fi anchetate.Potrivit expertilor in drept consultati de HotNews.ro, modificarea face aproape impozibila urmarirea penala oamenilor din administratie, din moment ce nu mai au ce lege sa incalce pentru a fi incadrati la abuz in serviciu. Ce se intampla insa daca functionarii din subordinea primarului refuza sa semneze un act abuziv promovat de primar? Doua articole noi rezolva aceasta problema. Functionarul este practic constrans sa semneze si il obliga sa justifice un eventual refuz.Proiectul cu modificarile mentionate a fost adoptat cu 97 voturi "pentru" si 8 "impotriva". Modificarile au fost sustinute in plen de toate partidele, cu exceptia senatorilor USR. Senatoarea USR Florina Presada a declarat ca "este periculoasa exonerarea primarilor de la raspundere".