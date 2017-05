Biciclistii din Cluj, mars al tacerii, miercuri seara, pentru victimele accidentelor rutiere

Marsul programat miercuri, la ora 19, ajunge astfel la a 116-a editie din seria lunara a evenimentelor demarate in urma cu zece ani.Acest mars face parte dintr-un eveniment global, "Ride of silence", ajuns la a 14-a editie si organizat in sute de orase din toata lumea."Este in primul rand un eveniment comemorativ si de atentionare publica, dedicat biciclistilor care au murit sau au fost raniti in accidente de circulatie, in principal a celor care au cazut victima soferilor neatenti, si isi propune sa atraga atentia publicului, autoritatilor si presei asupra amplorii inadmisibile pe care a luat-o rata de accidentare a participantilor mai vulnerabili la traficul rutier, cum sunt biciclistii si pietonii, din cauza atitudinii unor soferi, a legislatiei inadecvate si a infrastructurii deficitare", explica Radu Mititean, din partea organizatorilor.Citeste restul articolului pe Actual de Cluj