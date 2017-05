Administratia prezidentiala, despre arhiva SIPA: Presedintele nu are atributii in domeniul desecretizarii, legislatia trebuie aplicata in litera ei

"Exista o legislatie foarte clara aplicabila" si "exista persoane indreptatite sa faca toate demersurile", a comentat Madalina Dobrovolschi, subliniind ca "nu presedintele e cel care a clasificat aceste infomatii".Klaus Iohannis "nu are atributii in domeniul clasificarii si desecretizarii" iar "legislatia in vigoare trebuie respectata si aplicata la litera legii", a mai spus ea.