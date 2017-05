Presedintia, dupa ce Senatul a decis ca seful "Doi si-un sfert" va fi numit fara avizul CSAT: Grav si ingrijorator, o noua actiune dintr-un plan de limitare a atributiilor presedintelui

Reactia sa vine dupa ce plenul Senatului a votat luni proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.76/2016 privind Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) a MAI, astfel incat seful DGPI sa poata fi numit si eliberat din functie de catre ministrul Afacerilor Interne (nu de prim-ministru cum prevede ordonanta) fara avizul CSAT, asa cum este prevazut in prezent, si sa nu trebuiasca sa fie cadru militar.Madalina Dobrovolschi a sustinut ca este vorba despre un "demers cu miza politica" si "o noua actiune care pare ca face parte dintr-un plan de limitare a atributiilor presedintelui", la fel cum s-a intamplat cu ordonanta de urgenta prin care presedintele Iohannis a fost eliminat din procedura numirii sefului ANCOM , si unde nu a putut fi "justificat" caracterul de urgenta.Prin modificarile adoptate de Senat, conducerea Directiei Generale de Protectie Interna (DGPI) a Ministerului Afacerilor Interne - cunoscuta ca "Doi si-un sfert" - va fi stabilita "doar de un ministru, fara avizul CSAT", a continuat ea."Vorbim totusi de o autoritate care are un rol foarte important in ce priveste apararea tarii si siguranta nationala" iar "presedintele e comandantul fortelor armate", a reamintit Madalina Dobrovolschi, inainte de a se intreba: "Care e ratiunea eliminarii presedintelui din procedura? Nu putem sa ne gandim decat la o miza politica".Purtatoarea de cuvant a presedintiei a afirmat ca este vorba despre "influente negative in ceea ce priveste arhitectura constitutionala" si a caracterizat drept "grav si ingrijorator modul in care se actioneaza".Madalina Dobrovolschi a mai acuzat "o practica pe care acest guvern o aplica in mai multe contexte", argumentand ca "prezenta presedintelui in procesul decizional inseamna o echilibrare a raporturilor intre forte in stat si o garantie ca nu se ajunge la derapaje politice, la pierderea echilibrului politic"."Este foarte ingrijorator ce s-a intamplat pentru sanatatea statului de drept", a concluzionat aceasta.Intrebata daca se va ajunge la sesizarea Curtii Constitutionale, Madalin Dobrovolschi a raspuns ca "nu anticipeaza pasii" care vor urma.