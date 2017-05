Cico Dumitrescu si Mugurel Florescu, audiati in dosarul Mineriadei

Primul care a ajuns la Parchetul instantei supreme pentru audieri a fost generalul in rezerva Mugurel Florescu, fost adjunct al procurorului general al Romaniei si sef al Directiei Procuraturilor Militare. Generalul Mugurel Florescu a spus, la iesirea de la Parchet, ca nu are nicio implicare in Mineriada."Mi s-au adus la cunostinta acte procedurale, am luat cunostinta despre ele, am mentinut pozitia anterioara pe care am avut-o si, pentru dumneavoastra, nu am nicio implicare in Mineriada. (...) Am avut si bafta ca nu am fost implicat in nimic in cele trei zile. ...Eu sunt implicat in ancheta din acest dosar din anul 2015. Iata deci, numai la reluare ce s-a petrecut", a declarat acesta."Cred ca au fost mai multe planuri suprapuse in ceea ce-i priveste pe Ion Iliescu si Petre Roman. Finalul a fost altfel decat s-a dorit. S-a dorit o degajare sub aspect civic a Pietei Universitatii si uitati unde s-a ajuns. Este un mare necaz. Si modul in care s-a rezolvat dupa, de catre factori care sa fie responsabili, o sa vedeti ca explica ce s-a petrecut", a spus Florescu.Ulterior, a ajuns la audieri in acelasi dosar si amiralul in rezerva Emil "Cico" Dumitrescu, la data savarsirii faptelor membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala si sef al Directiei Generale de Cultura, Presa si Sport din cadrul Ministerului de Interne.La randul sau, Cico Dumitrescu a sustinut ca nu are nicio implicare in Mineriada si ca cercetarea impotriva sa este abuziva. Intrebat de jurnalisti despre implicarea lui Ion Iliescu si Petre Roman, dar si despre aducerea minerilor si agresiunile din Piata Universitatii, Cico Dumitrescu a raspuns: "Nu stiu, eu nu stiu nimic, degeaba ma intrebati".