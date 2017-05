DNA cere arest la domiciliu pentru Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului ar fi incalcat termenii controlului judiciar

"La data de 12 mai 2017, Petrescu Teodosie, reprezentant legal al Arhiepiscopiei Tomisului, a emis un act prin care l-a imputernicit pe Stefan Aurelian, persoana avand calitate de inculpat in acelasi dosar, sa reprezinte Arhiepiscopia Tomisului si pe numitul Petrescu Teodosie, precum si sa semneze si sa depuna documentatia pentru obtinerea adeverintei de suprafata de la Primaria Ovidiu, cu suprafata de 342,52 ha teren, din care 188, 75 ha vie.Adeverinta era necesara a fi folosita in relatia cu APIA (Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura), din care sa reiasa ca Cooperativa Agricola Constanta Tomis figureaza cu 342,52 ha teren total, din care vie 188,75 ha.Prin emiterea imputernicirii ca STEFAN AURELIAN sa acceseze fonduri europene, inculpatul PETRESCU TEODOSIE a incalcat simultan cele doua obligatii care ii fusesera instituite prin masura controlului judiciar, si anume: - sa nu desfasoare nicio activitate ce implica accesarea de fonduri europene in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane/Patriarhiei Romane/Arhiepiscopiei Tomisului, nici direct, nici prin interpusi, - sa nu se apropie de ceilalti inculpati din dosar, de martori, experti si sa nu comunice direct sau indirect cu acestia.A reiesit ca inculpatul Petrescu Teodosie a demarat prin interpusi, activitatea de accesare a fondurilor europene, adeverinta de suprafata fiind necesara in cadrul cererii unice SAPS in legatura cu care inculpatul a si fost trimis in judecata, iar Cooperativa Agricola Constanta Tomis este interpusa inculpatului Petrescu Teodosie.(Una dintre faptele pentru care inculpatul PETRESCU TEODOSIE a fost trimis in judecata - cea aferenta campaniei 2016 - era tocmai aceea ca, in calitate de Arhiepiscop al Tomisului, folosindu-se de interpusa Cooperativa Agricola Tomis, reprezentata de inculpatul STEFAN AURELIAN, a incercat sa acceseze fonduri europene prin APIA, declarand in fals ca foloseste anumite suprafete agricole)."