Spargere la un magazin de bijuterii din Timisoara. Alarma s-a declansat, dar hotii au plecat cu seiful inainte sa vina firma de paza

Indivizii necunoscuti au patruns in societatea comerciala, dupa ce au fortat usa de acces si au tintit direct seiful in care erau bijuterii, pe care l-au luat si au plecat rapid, potrivit tion.ro.Furtul a durat foarte putin, in conditiile in care desi alarma s-a declansat hotii au reusit sa fuga inainte ca firma de paza sa ajunga la fata locului.Sistemele de alarmare si siguranta, spun anchetatorii, erau functionale la momentul spargerii.Reprezentantii societatii comerciale urmeaza sa calculeze acum paguba produsa de hoti.