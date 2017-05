Presedinta Inaltei Curti: Arhiva SIPA ar trebui desecretizata pentru a inlatura suspiciunile

"Cred ca se impune rezolvarea acestei probleme pentru totdeauna, pentru a elimina orice fel de suspiciune si discutie pe tema asta. Am totusi o vechime in magistratura si de cel putin 15 ani aud numai discutii despre SIPA. Cred ca este momentul sa fie rezolvata", a declarat judecatoarea."Rezolvare inseamna in primul rand desecretizarea arhivelor, pentru ca in conditiile in care aceste documente vor continua sa aiba regim de secret (...) este mai greu sa se rezolve aceasta problema", a declarat presedinta Inaltei Curti.