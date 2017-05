Cincisprezece migranti pakistanezi au fost rapiti pentru rascumparare de barbati inarmati in Romania, sustin rudele pakistanezilor. Acestea spun ca cei capturati sunt torturati si infometati 

“Erau pe drum spre UE dinspre Turcia cand au fost capturati de cativa barbati din Romania”, a afirmat Saeeda Bibi, al care frate ar fi fost rapit.Ea a spus ca rapitorii cer 10.000 de eruo pentru fiecare dintre cei 15.O alta pakistaneza a afirmat ca fiul ei platise contrabandistilor pentru ca fiul ei sa ajunga in Turcia si apoi in UE, dar traficantii l-au lasat intr-un loc unde a fost capturat de barbati inarmati din Romania.“Nu avem destui bani pentru eliberarea lor si facem apel la organizatiile pentru drepturile omului si la guvernul pakistanez sa isi indeplineasca misiunea sa sa asigure eliberarea lor”, a declarat Saeeda.Ea a adaugat ca rapitorii au trimis familiilor un video care arata ca cei capturati au fost torturati si infometati timp de patru zile.In ianuarie anul acesta politia turca a salvat sase pakistanezi care fusesera rapiti pentru rascumparare de traficantii de fiinte umane din Istanbul. De asemenea, in luna martie, trei pakistanzei rapiti in Turcia pentru rascumparare au fost eliberati dupa 23 de zile de captivitate.In ambele cazuri de mai sus, pakistanezii rapiti au fost torturati cu cruzime.