Laura Codruta Kovesi, interviu in presa franceza: As fi multumita ca o femeie sa imi succeada dupa 2019

"Daca toate acestea vor fi respectate, ne vom continua misiunea. Dupa 2019, o noua persoana, cu o alta viziune, ma va inlocui (...). Bineinteles, as fi multumita ca o femeie sa imi succeada. Dar cel mai important este sa fie cineva profesionist care sa permita echipei sa-si continue munca", spune sefa DNA in interviul din numarul pe mai-iunie al revistei franceze Femmes d'ici et d'ailleurs (Femei de aici si de pretutindeni).Laura Codruta Kovesi a mai aratat ca, in calitate de procuror, nu poate comenta manifestatiile de la inceputul anului din Romania, dar a subliniat ca, de fiecare data in ultimii ani cand s-a incercat modificarea legislatiei anticoruptie, a existat o reactie a societatii civile: "Aceasta nu se intampla in urma cu zece sau douazeci de ani", spune Kovesi, adaugand ca aceasta mobilizare demonstreaza o intelegere a faptului ca fenomenul coruptiei "a devenit un subiect foarte important" in Romania.