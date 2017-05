Constanta: Cinci persoane, intre care un copil de 12 ani, ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit

Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs intre localitatile Medgidia si Cuza Voda.La fata locului s-au deplasat o autospeciala ISU de la Statia Medgidia, un echipaj SMURD si doua ambulante ale Serviciului Judetean.In urma impactului dintre cele doua autoturisme - un BMW inmatriculat in Bulgaria si o masina cu numere de Calarasi -, cinci persoane au fost ranite, iar pentru scoaterea a doua dintre acestea a fost nevoie de interventia unui echipaj de descarcerare.Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, o femeie in varsta de 36 de ani a suferit un traumatism cranian, un traumatism toracic si o fractura la picior, un baiat de 12 ani are traumatism la picior si traumatism cranio-cerebral, iar dintre cei trei barbati raniti, doi au avut traumatisme cranio-cerebrale, iar al treilea, traumatism toraco-abdominal. Doi dintre raniti au fost dusi la Spitalul Judetean Constanta, iar ceilalti trei la Spitalul Municipal Medgidia.Politistii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul.