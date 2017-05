Liviu Dragnea: Il voi propune pe Leonardo Badea la conducerea ASF

'La presedinte am in vedere un coleg. Cred ca o persoana foarte buna si eficienta acolo poate sa fie Leo Badea, care este presedintele Comisiei de buget finante din Camera Deputatilor. Sa nu ma injure sau macar sa nu ma injure public ca afla de la mine asta. Sper sa fie de acord. Eu il voi propune. Ii voi propune asta. Sper sa accepte pentru ca mandatul ramas este pana in toamna anului viitor', le-a spus ziaristilor presedintele Camerei Deputatilor si liderul PSD, Liviu Dragnea, la finalul unei vizite de lucru pe care a facut-o in municipiul Alexandria.Dragnea a afirmat ca Leonardo Badea este foarte bine pregatit profesional.'El trebuie sa renunte la pozitia de parlamentar pentru asta, dar din ceea ce cunosc, din ceea ce am vazut, din diversele discutii pe care le-am avut cu el, in special pe piata asigurarilor si pe rezolvarea problemei RCA-ului si din discutiile pe care le-a avut el cu transportatorii si nu numai, mie mi-a intarit convingerea ca este un om foarte bine pregatit si ar fi foarte potrivit in acea pozitie', a sustinut presedintele Camerei Deputatilor.Social-democratul Leonardo Badea a fost ales la inceputul acestui an in functia de presedinte al Comisiei pentru buget-finante a Camerei Deputatilor, dupa ce fostul sef al acesteia, Viorel Stefan, a fost numit ministru al Finantelor.