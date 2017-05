Tribunalul Bucuresti a unit dosarele in care sunt judecati Piedone si patronii clubului Colectiv

Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, va fi judecat alaturi de patronii de la Clubul Colectiv, dupa o decizie in acest sens a Tribunalului Bucuresti, informeaza Agerpres.





Procurorii de la Parchetul General au fost cei care au cerut primii reunirea celor doua dosare, deoarece in dosarul in care erau judecati patronii de la Colectiv, aflat initial pe rolul Judecatoriei Sectorului 4, nu exista nicio institutie parte responsabila civilmente, iar bunurile inculpatilor nu acopera despagubirile cerute de victimele incendiului, in timp ce in dosarul lui Piedone, aflat la Tribunalul Bucuresti, parte responsabila civilmente este Primaria Sectorului 4.