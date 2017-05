Ministrul Justitiei respinge propunerea unui judecator referitoare la pedepsirea abuzului in serviciu

Judecatorul Ciprian Coada de la Curtea de Apel Constanta a propus, luni, in cadrul dezbaterilor privind modificarea codurilor penale si de procedura penala, ca abuzul in serviciu sa se aplice si in cazul legislatiei secundare, dar ministrul a respins propunerea, aratand ca nu va intra in coliziune cu decizia Curtii Constitutionale, care este clara, scrie News.ro.





"Avem in vedere posibilitatea extinderii normei de incriminare la acte secundare date in aplicarea legislatiei primare", a aratat Ciprian Coada, luni, la dezbaterea de la Ministerul Justitiei.





Raspunsul lui Tudorel Toader a venit prompt: "Ce puteam face noi din moment ce decizia CCR este foarte riguroasa? Care spune - acele atributii de serviciu prevazute prin lege sau prin OUG. Noi, prin proiectul de lege de modificare a abuzului (...) putem spune, ba si atributiile prevazute prin legislatia secundara? Dumneavoastra veti spune: Ba puteti. Si noi zicem: Putem. Dar am face-o absolut neconstitutional, adica am intra in coliziune cu decizia CCR, ceea ce nu avem de gand sa facem si nici nu avem voie sa facem".





Ministrul a mai atras atentia ca forma finala a legii va fi aprobata de Parlament.





"Ministerul propune forma proiectului de lege dupa ce ne-am consultat cu dumneavoastra. Dam forma adecvata si constitutionala, dar Parlamentul, unica autoritate legiutoare, va adopta forma finala", a completat Tudorel Toader.





La dezbatere participa Laura Oprean, prim-procuror adjunct al Parchetului General, Bogdan Gabor, presedintele Asociatiilor Procurorilor din Romania (APR), Paul Cosac, consilier al sefului DIICOT, Marius Bulancea procuror sef de sectie din cadrul DNA, Cristian Ban vicepresedinte al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si reprezentanti ai avocatilor.





Proiectul Legii de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala este discutat, luni, la Ministerul Justitiei cu specialistii din justitie si cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale din sistemul judiciar, in a doua dezbatere publica organizata inainte de trimiterea actului normativ in Parlament.