Ministrul Justitiei: Proiectul Legii de modificare a codurilor penale va fi trimis Guvernului, apoi Parlamentului luni, cel tarziu marti

El a precizat ca luni, cel tarziu marti, proiectul va fi prezentat in Guvern, apoi trimis Parlamentului pentru dezbatere.





"Vom vedea vedea propunerile, argumentele, vom vedea daca modificam ceva din proiectul aflat pe site. Azi, cel tarziu maine, il trimitem la Guvern si apoi la Parlament, in masura in care se vor impune modificari", a declarat Tudorel Toader, luni dimineata, precizand ca dezbaterea publica de la Ministerul Justitiei este deschisa si presei.





Proiectul Legii de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala este discutat, luni, la Ministerul Justitiei cu specialistii din justitie si cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale din sistemul judiciar, in a doua dezbatere publica organizata inainte de trimiterea actului normativ in Parlament.





Prima dezbatere publica a proiectului de Lege de modificare a codurilor penale a avut loc 26 aprilie, atunci participand ministrul Justitiei, Tudorel Toader, secretarul de stat Marieta Safta si noua persoane din partea societatii civile, dintre care cinci au fost reprezentanti ai unor asociatii si fundatii.





Ministerul Justitiei arata atunci ca reprezentantii societatii civile care au participat la dezbaterea publica "au exprimat in general sprijinul", insa au existat si critici legate de forma articolelor privind abuzul in serviciu si conflictul de interese si solicitari legate de posibilitatea reincriminarii insultei si calomniei si de reanalizare a textului propus pentru articolul referitor la confiscarea extinsa.





Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie anunta, in 12 aprilie, ca a analizat proiectul de lege privind modificarea codurilor penale, precum si completarea articolului 79 din Legea 253/2013 privind executarea pedepselor si ca propunerile facute de Ministerul Justitiei sunt oportune si in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.





Ministerul Public a primit in 7 aprilie proiectul de lege de la Ministerul Justitiei si a formulat un punct de vedere ce contine in special observatii de tehnica legislativa.





In 5 aprilie, ministrul Justitiei spunea ca a fost elaborat si va fi trimis Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea codurilor penale in conformitate cu deciziile Curtii Constitutionale, "nimic mai mult, nimic mai putin". Toader preciza ca proiectul nu prevede un prag pentru abuzul in serviciu, dar "daca legiuitorul va aprecia pe parcurs sa impuna un prag, are libertatea sa o faca".





In 20 aprilie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara ca va cere o audienta la ministrul Justitiei, deoarece Tudorel Toader intarzie "nepermis" cu legea de modificare a codurilor penale si nu se poate sa beneficieze de sustinere "la nesfarsit".





Premierul Sorin Grindeanu spunea atunci ca proiectul de lege prin care urmeaza sa fie modificate Codul penal si Codul de procedura penala va fi trimis Parlamentului doar dupa ce se va incheia perioada de dezbatere publica.





Ministerul Justitiei a elaborat proiectul de lege pentru modificarea codurilor penale dupa ce OUG 13/2017 - prin care se stabilea, printre altele, ca abuzul in serviciu este infractiune doar daca prejudiciul produs de un functionar public depaseste 200.000 de lei si ca denuntul este valabil doar daca este facut in termen de sase luni de la comiterea faptei - a fost abrogata in 5 februarie, dupa cinci zile de la adoptare, tot prin ordonanta de Urgenta.





OUG 13, adoptata in seara zilei de 31 ianuarie, a fost contestata atat de societatea civila, cat si de magistrati, a scos in strada sute de mii de oameni si a dus la demisia initiatorului proiectului de act normativ, Florin Iordache, din functia de ministru al Justitiei.





Proiectul de lege care urmeaza sa fie trimis in Parlament prevede, in cazul abuzului in serviciu, inlocuirea sintagmei "indeplineste in mod defectuos" din articolul 297 al Codului penal cu sintagma "indeplineste prin incalcarea unei legi, a unei ordonante a Guvernului sau a unei ordonante de urgenta a Guvernului", in conformitate cu o decizie a Curtii Constitutionale.





Astfel, articolul 297 ar urma sa aiba urmatorul cuprins: "(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste prin incalcarea unei legi, a unei ordonante a Guvernului sau a unei ordonante de urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."





Proiectul de lege modifica si articolul 301 al Codului penal, inlocuindu-se sintagma "raporturi comerciale", declarata neconstitutionala, cu sintagma "raporturi specifice celor dintre profesionisti".





Astfel, noua forma a articolului 301 ar fi urmatoarea: "(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv, ori pentru o alta persoana cu care, in ultimii cinci ani, s-a aflat in raporturi de munca ori in raporturi specifice celor dintre profesionisti, sau din partea careia a beneficiat, in aceeasi perioada, ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la cinci ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."





Alte modificari vizeaza articolul 308 din Codul penal, privind infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane.





Proiectul de lege mai prevede ca pentru stabilirea si aplicarea legii penale mai favorabile nu este permisa combinarea prevederilor din legi succesive.





De asemenea, actul normativ face referire si la confiscarea extinsa, pentru transpunerea Directivei europene 2014/42/UE.





Ministrul Justitiei a spus ca pentru dezbaterea publica pe tema proiectului Legii de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, care va avea loc de la ora 12.00, au fost primite confirmari de la specialisti si experti in Drept.