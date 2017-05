SRI organizeaza in premiera un exercitiu national de securitate cibernetica - CyDEx17

"CyDEx17 se va desfasura in cadrul poligonului cibernetic al Centrului National Cyberint, creat si personalizat special pentru acest exercitiu, si are ca obiective exersarea si evaluarea modului de gestionare a incidentelor cibernetice, raspunsul la acestea la nivel operational, tactic si strategic, asigurarea unui nivel de securitate corespunzator la nivelul infrastructurilor cibernetice, precum si optimizarea procesului de cooperare intre institutii in vederea identificarii si limitarii impactului unor incidente de acest tip", se arata in comunicatul SRI, citat de Agerpres.Exercitiul va contribui "la constientizarea nivelului de pregatire al entitatilor implicate, in situatia unui eveniment ce va afecta spatiul cibernetic la nivel national, precum si la consolidarea parteneriatului public-privat in domeniu".La eveniment vor participa peste 60 de institutii din sectoarele public si privat, care "isi vor testa si antrena modalitati de raspuns la incidente cibernetice, vor partaja informatii cu privire la acestea, intr-o maniera rapida si eficienta, coordonandu-si capacitatile de aparare".Potrivit SRI, CyDEx17 va permite alinierea la prevederile Strategiei de securitate cibernetica a Romaniei, verificarea si stimularea mecanismelor de cooperare intre institutiile publice cu responsabilitati in domeniul securitatii cibernetice, verificarea si stimularea mecanismelor de cooperare intre institutiile publice si mediul privat in domeniul securitatii cibernetice, dezvoltarea unui mecanism eficient de avertizare, alerta si reactie la incidente/ atacuri cibernetice."In conformitate cu competentele SRI in domeniul securitatii nationale, Centrul National Cyberint actioneaza pentru cunoasterea, prevenirea si contracararea vulnerabilitatilor, riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii nationale a Romaniei din perspectiva securitatii cibernetice. Principala sa misiune consta in identificarea si furnizarea, catre beneficiarii legali, de date si informatii necesare prevenirii, limitarii si/ sau stoparii consecintelor unei agresiuni asupra sistemelor de tehnologia informatiei si comunicatii care reprezinta infrastructuri critice", se mai precizeaza in comunicat.