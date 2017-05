Informare meteo: Instabilitate atmosferica si ploi in mare parte din tara pana duminica seara

In special in dupa-amiaza si in primele ore ale serii de duminica, 14 mai, vor mai fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, indeosebi in zonele de deal si de munte, precum si in regiunile centrale, nord-estice si local in cele sudice.Se vor semnala averse ce pot avea caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, trecator cu aspect de vijelie si pe spatii mici caderi de grindina.Cantitatile de apa vor depasi local 15 l/mp si izolat 30...35 l/mp.