Cinci judete, sub cod portocaliu de inundatii

Hidrologii au emis o noua avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila duminica, pana la ora 18.00, pe raurile din bazinul hidrografic Elan, in judetul Vaslui. Sub avertizare cod portocaliu de inundatii sunt si raurile Barlad si Bahlui, in judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau si Vrancea, transmite News.ro.





Potrivit avertizarii cod portocaliu emise duminica de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate si a celor prognozate, se pot produce scurgeri pe versanti viituri rapide pe raurile mici si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale cotelor de inundatii pe raurile din bazinul hidrografic Elan, in zonele bazinului superior si mijlociu, din judetul Vaslui.





Inundatii locale se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din bazinul hidrografic superior al raului Elan.





O avertizare cod portocaliu de inundatii a fost emisa, sambata, si pentru raul Barlad, in bazinul superior si pe afluentii din bazin mijlociu si inferior, din judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau si Vrancea, fiind valabila pana duminica, la ora 12.00.





Tot pana duminica, la ora 12.00, sunt sub avertizare cod portocaliu si raurile din bazinul hidrografic Bahlui, in judetul Iasi.