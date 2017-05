Lia Olguta Vasilescu: Un tatic ce ia 100.000 de lei lunar indemnizatie de crestere a copilului ar trebui sa contribuie 200 de ani

Olguta Vasilescu a facut comentariul dupa ce a distribuit o postare a unei persoane care facea referire la barbatul din judetul Sibiu ce a primit anul trecut, timp de patru luni, o indemnizatie de crestere a copilului de 35.000 de euro, aceasta fiind ulterior recalculata si stabilita la putin peste o mie de lei, scrie News.ro."Nu e singurul care primeste 35.000 euro indemnizatie de crestere copil! Stiti cati ani trebuie sa contribuie un astfel de tatic care primeste timp de doi ani, lunar, o suma de 100.000 lei? 200 de ani!!! Si unii spun ca merita astfel de indemnizatii, pentru ca "au cotizat destul la stat". N-am auzit pe nimeni care sa fi muncit 2.400 de luni, adica 200 de ani, cat sa acopere cuantumul unei astfel de indemnizatii!", a scris ministrul Muncii pe Facebook. Ministrul Muncii a spus joi, la inceputul sedintei Executivului, ca urmeaza sa propuna o varianta de plafonare a indemnizatiilor pentru cresterea copilului , subliniind ca devine o practica sa se plateasca salarii mai mari de catre angajatori in ultimele luni de sarcina, astfel incat si cuantumul indemnizatiei sa creasca.Olguta Vasilescu a dat cateva exemple de indemnizatii pentru cresterea copilului care sunt foarte mari: "In Bucuresti, un avocat 159.348 lei/luna, deci peste 35.000 de euro. La Constanta drepturi de proprietate intelectuala - 141.679 de lei/luna. As mentiona ca avem cereri acum in analiza cu sume mult mai mari, chiar si decat acestea. Primii zece din acest top de indemnizatii, cu sumele adunate, totalizeaza cat pentru 600 de indemnizatii medii".Ministrul a estimate ca nivelul plafonului ce urmeaza a fi reintrodus s-ar putea situa "undeva intre 5.000 si 10.000 de lei", apreciind ca nici principiul contributivitatii, nici al solidaritatii sociale nu se pot aplica pentru o indemnizatie de 35.000 de euro."In martie 2017, total beneficiari 157.773 de persoane cu suma de 261.245.000 de lei. Dintre acestea, mai mult de jumatate primesc indemnizatia minima de 1.233 de lei, adica 108.4438 de persoane. Intre 1.234 si 3.400 de lei sunt 39.730 de persoane. Intre 3.401 si 5.000 de lei sunt 5.478 de persoane. Intre 5.000 si 10.000 de lei sunt 3.504 persoane. Peste 10.000 sunt 623 de persoane", a precizat ministrul Muncii.Indemnizatia de crestere a copilului in valoare de aproximativ 35.000 de euro pe care a primit-o timp de patru luni sibianul Liciniu Lupu a fost recalculata, dupa ce controlul ANAF a stabilit ca beneficiarul ei obtinuse venituri mult mai mici decat cele declarate. Dupa recalculare, barbatul a primit putin peste o mie de lei si va trebui sa restituie banii pe care i-a primit pana acum.Barbatul a spus, dupa recalculare, ca declaratiile sale de venituri pentru anii 2010-2015 au fost redactate de personal contabil de specialitate si ca au fost conforme realitatii, iar toate taxele si impozitele datorate statului au fost achitate integral si la timp, reprezentand "sume importante", in baza acestor venituri fiscalizate fiindu-i stabilita indemnizatia.